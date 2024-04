Stand: 18.04.2024 08:20 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Wegen Streiks: keine Technikertermine bei der Telekom

Bei der Deutschen Telekom wird am Donnerstag auch in Schleswig-Holstein gestreikt. Davon betroffen ist laut ver.di auch Kiel. Technikertermine könnten deshalb ausfallen und es könnte zu längeren Wartezeiten bei den Kunden-Hotlines kommen, heißt es. Die Gewerkschaft fordert für die Tarifbeschäftigten zwölf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 400 Euro im Monat, bei einer Laufzeit von einem Jahr. Auch die Auszubildenden und dual Studierenden sollen jeden Monat 185 Euro mehr bekommen. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Turmfalkenpaar ist zurück im Rathausturm

Das Turmfalkenpaar ist zurück im Nistkasten im Kieler Rathausturm. Dort hat es in den vergangenen zwei Jahren schon insgesamt neun Küken großgezogen. Interessierte können die Turmfalken auch beobachten, sagt Alke Elisabeth Voß, Stadträtin für Umwelt: "Wir haben eine Kamera installiert. Dort können alle Kielerinnen und Kieler und alle Menschen einen Eindruck gewinnen, wie die Falken ihre Eier brüten und wie dann die Jungen in 30 Tagen geschlüpft sein werden." Bisher liegen drei Eier im Nest. Bilder aus dem Nistkasten gibt es über die Homepage der Stadt Kiel. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

Umfrage von Kreuzfahrgästen in Kiel: Ausflüge nach Laboe beliebt

Knapp die Hälfte der Kreuzfahrtgäste, die in Kiel zu Gast waren, wollen innerhalb von drei Jahren wiederkommen. Das ist ein Ergebnis einer Umfrage die das Institut für Tourismus- und Bäderforschung in Nordeuropa gemacht hat. Viele schätzen an Kiel die kurzen Wege zwischen Terminal, Bahnhof und Innenstadt. Aber auch die Region ist beliebt. Ein Ort ganz besonders, sagt Dirk Schmöcker vom Institut: "Laboe sticht tatsächlich heraus. Und ich vermute mal ganz stark, dass an diesem 'Landmark' des Monuments liegt." Befragt wurden im vergangenen Sommer knapp 1.100 Kreuzfahrtgäste und etwa 400 Crewmitglieder. | NDR Schleswig-Holstein 18.04.2024 08:30 Uhr

