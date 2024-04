Stand: 16.04.2024 09:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Regionalexpress fährt zwischen Kiel und Hamburg wieder durch

Für Pendler, die mit der Bahn auf der Strecke Kiel - Hamburg unterwegs sind, wird es ab heute etwas leichter, ans Ziel zu kommen. Der Regionalexpress 7 fährt wieder von Kiel nach Hamburg durch. Zusammen mit dem RE 70 wird die Verbindung tagsüber wie gewohnt im Halbstunden-Takt bedient. Die Gleisbauarbeiten bei Elmshorn seien abgeschlossen, teilt die Bahn mit. Was jetzt noch anstehe sind letzte Nacharbeiten. Das betrifft Verbindungen in der Nacht. Auch die Fernverkehrszüge ab Kiel fahren wieder nach Fahrplan. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Kommunale Kliniken in der Region wollen enger kooperieren

Die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser in Itzehoe (Kreis Steinburg), Heide, Brunsbüttel (beide Kreis Dithmarschen), Neumünster und Kiel haben am Montag eine engere Zusammenarbeit beschlossen. Zunächst überprüfen sie, ob zentrale Leistungen wie Verwaltung, IT-Dienstleistungen, Einkauf und Apothekenleistungen zusammengeleget werden können. Hintergrund ist die Insolvenz der Klinik in Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) und die Privatisierung der Imlandkliniken in Rendsburg-Eckernförde. Sie gehörten davor auch zu den kommunalen Krankenhäusern des so genannten 6K-Verbunds, sind allerdings in finanzielle Schieflage geraten. Ein gleiches Schicksal wollen die verbliebenen kommunalen Krankenhäuser durch die engere Zusammenarbeit nun verhindern. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Bundesverdienstkreuz geht an Flintbeker und Kielerin

Im Namen des Bundespräsidenten überreicht Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) das Bundesverdienstkreuz an insgesamt fünf Schleswig-Holsteiner. Dazu gehört auch Gerhard Fouquet aus Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Er hat sich laut Landregierung in seiner Amtszeit als Vorsitzender der Bürgerstiftung für die Erinnerung und Aufklärung zur Geschichte des Nationalsozialismus eingesetzt. Sein Engagement hat dazu beigetragen, dass der 8. Mai ein Gedenktag in Schleswig-Holstein wurde. Außerdem wird Silke Thon aus Kiel ausgezeichnet. Sie engagiert sich seit fast drei Jahrzehnten bei der Gesellschaft für das hochbegabte Kind im Regionalverband Schleswig-Holstein. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Geplante Bauarbeiten auf B77 bei Rendsburg verschieben sich

Die für Mittwoch geplante Instandsetzung der B77 zwischen Rendsburg-West und Rendsburg-Mitte (Kreis Rendsburg-Eckernförde) in Richtung Süden wird verschoben. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr sollen die Arbeiten voraussichtlich eine Woche später starten. Einen genauen Termin soll es nächste Woche geben, hieß es. Grund für die Verzögerung sei, dass die ausführende Firma organisationsbedingt die Arbeiten nicht durchführen könne. | NDR Schleswig-Holstein 16.04.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.04.2024 | 08:30 Uhr