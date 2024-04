Stand: 11.04.2024 08:39 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Buckelwal in Kieler Bucht gesichtet

Im Hafen von Mönkeberg im Kreis Plön ist am Mittwoch ein Wal gesichtet worden. Das hat der Hafenmeister vor Ort NDR Schleswig-Holstein bestätigt. Er habe den Wal gegen 13 Uhr durch den Vereinshafen schwimmen sehen. Das Tier sei dicht an ihm vorbei und anschließend in Richtung Howachter Bucht weiter geschwommen, berichtet er. Bereits vor wenigen Tagen war in der Flensburger Förde ein Buckelwal gesichtet worden. Der Naturschutzbund Schleswig Holstein (NABU) ist sich sicher, dass es auch bei der neuesten Sichtung im Hafen von Mönkeberg sich um einen Buckelwal handelt. Eventuell handele es sich sogar um denselben Wal, wie in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Kiel sucht Begleitpersonen für die Kieler Woche

Für den Zeitraum der Kieler Woche Ende Juni werden ehrenamtliche Begleitpersonen gesucht. Hinter dem Aufruf steht die Organisation "Nette Kieler". Ehrenamtliche Begleitpersonen und Menschen, die gerne begleitet werden möchten, sollen dann gemeinsam die "Kieler Woche" besuchen können. Die Vermittlung dieser Tandems erfolgt über das Ehrenamtsbüro nettekieler und ist kostenfrei. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Marine-Hubschrauber "Sea King" erneut auf Abschiedstour

Die "Sea King" Hubschrauber der Marine sind am Donnerstag erneut in der Region um Kiel unterwegs. An der Wehrtechnischen Dienststelle Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sollen sie gegen 13:20 Uhr vorbeifliegen, danach geht es Richtung Kiel und Laboe (Kreis Plön). Die "Sea King" Hubschrauber sind momentan auf einer Abschiedstour, da Ende August fast alle außer Dienst gestellt werden. Vor 50 Jahren wurden die ersten in Kiel stationiert, 2012 zog das Marinegeschwader 5 allerdings nach Nordholz in Niedersachsen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:30 Uhr

Missunde: Alte Schleifähre wieder in Betrieb

Die alte Schleifähre "Missunde II" fährt von heute an wieder. Das hat der Pächter auf seiner Internetseite mitgeteilt. Sie soll so lange in Betrieb sein, bis die neue Elektrofähre "Missunde III" zwischen Kosel (Rendsburg-Eckernförde) und Brodersby (Kreis Schleswig-Flensburg) einsatzfähig ist. Dafür seien noch einmal Baumaßnahmen an den Anlegern notwendig, heißt es. Ursprünglich sollte die "Missunde III" Anfang Februar ihren Dienst aufnehmen. | NDR Schleswig-Holstein 11.04.2024 08:00 Uhr

