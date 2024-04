Stand: 10.04.2024 09:06 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kieler Einzelhändler haben wenig vom Kreuzfahrer-Boom

Bei den Kieler Einzelhändlern bleibt wenig vom Geschäft mit den Kreuzfahrttouristen hängen. 2,5 Prozent sei der Anteil an den touristischen Umsätzen, sagt Uwe Wanger vom Stadtmarketing. Kiel sei Start oder Endpunkt der Reisen. "Vom Bahnhof bietet Google den kürzesten Weg an, deswegen laufen sie sozusagen an den Einkaufsbereichen der Innenstadt an der Kaistraße lang zum Terminal vorbei", sagt Wanger. Mit Hilfe einer blauen Linie, die zur Innenstadt führe, und digitalen Schildern, versuche man die Touristen umzulenken. In diesem Jahr erwartet Kiel 173 Kreuzfahrtschiffe mit mehr als einer Million Passagieren. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Ungewisse Zukunft für behindertengerechte Wohnstätte in Kiel

Personalmangel und hohe Kosten für Zeitarbeitskräfte machen dem Betreiber der Wohnstätte für Körperbehinderte am Kieler Blocksberg weiter Probleme. Der Kieler Sozialdezernent Gerwin Stöcken sagte auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, er wolle nachsehen, warum es dort einen so großen Fachkräftemangel gebe. Nach aktuellem Stand muss die Wohnstätte Ende Mai schließen. Wann eine endgültige Entscheidung getroffen wird, ist nicht bekannt. Insgesamt leben in der Kieler Wohnstätte sieben Menschen zwischen 44 und 73 Jahren. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Kiel sucht Begleitpersonen für die Kieler Woche

Für den Zeitraum der Kieler Woche Ende Juni werden ehrenamtliche Begleitpersonen gesucht. Hinter dem Aufruf steht die Organisation "Nette Kieler". Ehrenamtliche Begleitpersonen und Menschen, die gerne begleitet werden möchten, sollen dann gemeinsam die "Kieler Woche" besuchen können. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

Teile von Kiel-Mettenhof ohne Fernwärme

In Kiel-Mettenhof ist seit Mittwochmorgen ein großer Teil der Gebäude ohne Fernwärme. Das liegt an der Reparatur einer Leitung. Bis voraussichtlich 23 Uhr sind etwa 700 Gebäuden ohne Heizung und Warmwasser. 7.500 Haushalte seien betroffen, teilten die Kieler Stadtwerke mit. Im Astrid-Lindgren-Weg laufen die Arbeiten. 24 Meter werden ausgetauscht. | NDR Schleswig-Holstein 10.04.2024 08:30 Uhr

