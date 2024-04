Stand: 08.04.2024 08:40 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Lange Sperrung einer Anschlussstelle an der B404

Die Anschlussstelle Klein Barkau-West an der B404 ist in Richtung Bad Segeberg (Kreis Segeberg) ab sofort bis Ende November gesperrt. Nach Angaben der zuständigen Autobahn GmbH des Bundes liegt das am Ausbau der B404 zur A21 zwischen Nettelsee und Klein Barkau (beide Kreis Plön). Die Zu- und Abfahrt in Fahrtrichtung Kiel bleibe aber weiter möglich. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 09:00 Uhr

Kiel-Mettenhof am Mittwoch ohne Fernwärme

Die Stadtwerke Kiel unterbrechen am Mittwoch im Stadtteil Mettenhof von 7 bis 23 Uhr die Fernwärmeversorgung. Grund dafür ist die Reparatur einer 24 Meter langen Fernwärme-Hauptleitung am Astrid-Lindgren-Weg. Während der Arbeiten stehen den rund 700 betroffenen Gebäuden keine Raumwärme und teilweise auch kein Warmwasser zur Verfügung. In Mettenhof ist vor einiger Zeit eine Fernwärme-Hauptleitung beschädigt worden, so ein Sprecher der Stadtwerke Kiel. Die Leitung wurde zunächst provisorisch für den Winter repariert. Da es einige Nachfragen gab, weisen die Stadtwerke darauf hin, dass die Trinkwasserversorgung von der Fernwärme-Unterbrechung nicht betroffen sein wird. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

B203: Instandsetzung bei Barkelsby

Die B203 bei Barkelsby (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist heute noch bis vorraussichtlich 16 Uhr voll gesperrt. Laut Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein werden an der Anschlussstelle zur Eckernförder Straße (L27) einzelne Straßenschäden repariert. Eine Umleitung ab Barkelsby ist ausgeschildert. Ortskundige sollen den Baustellenberich nach Möglichkeit weiträumig umfahren. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Sperrung des Anlegers Friedrichsort

Die Fördeschiffe der Linie F1 zwischen Hauptbahnhof Kiel und Laboe (Kreis Plön) fahren vorerst den Anleger in Friedrichsort nicht mehr an. Laut der Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel ist der Grund dafür die anstehende Modernisierung des Anlegers. Hierfür finden jetzt die ersten Vorbereitungen statt. Vorraussichtlich ab Freitag (12.4.) kann der Anleger in Friedrichsort wieder angefahren werden. Die Schlepp- und Fährgesellschaft Kiel will den Anleger zukünftig barrierefreier gestalten. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Haus & Grund: Städte müssen in öffentlichen Raum investieren

Haus & Grund in Schleswig-Holstein sieht die Städte in der Pflicht, sich für weniger Leerstand und eine bessere Aufenthaltsqualität einzusetzen. "Die Städte haben den öffentlichen Raum über Jahrzehnte sträflich vernachlässigt", sagte der Verbandsvorsitzende Alexander Blažek. Vor allem Kiel bekam Kritik ab: In der Kieler Fußgängerzone Holstenstraße sei jahrzehntelang nichts passiert. Aus Blažeks Sicht fehlt Kiel eine langfristige städtebauliche Idee und vor allem die Öffnung der Innenstadt zum Wasser. | NDR Schleswig-Holstein 07.04.2024 17:00 Uhr

