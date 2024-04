Stand: 05.04.2024 08:48 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: Bauarbeiten Bahnübergang Hofholzallee - Einschränkungen im Verkehr

Ab Sonnabend ist in Kiel der Bahnübergang Hofholzallee/ Hasseldieksdammer Weg für Bauarbeiten gesperrt. Nach Angaben der Stadt wird der Verlauf der Straße voraussichtlich am Montagabend gegen 18 Uhr wieder freigegeben. Radfahrer können an der Baustelle vorbei, müssen aber absteigen und das Rad schieben. Autos und Busse werden umgeleitet. Die Haltestellen Virchowstraße, Mühlenweg und Hasselrade werden deshalb bis Montagabend nicht angefahren. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

Regionalverkehr: Land behält weiterhin Zahlungen ein

Den dritten Monat in Folge behält das Land Zahlungen in Höhe von 550.000 Euro an die Deutsche Bahn ein. Der Grund sind nach Angaben eines Sprechers die zahlreichen Verspätungen und der Zustand der Züge auf der Strecke Kiel-Hamburg. Die einbehaltenen Zahlungen belaufen sich inzwischen auf rund 1,7 Millionen Euro. Laut dem Nahverkehrsverbund nah.sh wäre dies eine Motivation für die Bahn. Stünden endlich genügend und saubere Regionalzüge auf der Strecke Kiel-Hamburg bereit, könnte auch das einbehaltene Geld an die Bahn fließen. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

Fährverkehr Kiel-Oslo: "Color Fantasy" verspätet sich

Aufgrund einer Gefahren-Warnung rund um den Großen Belt in Dänemark musste die Fähre "Color Fantasy" nach Angaben der Reederei "Color Line" am Donnerstagabend zwischenzeitlich ihre Geschwindigkeit verringern. Dadurch kommt das Schiff vorraussichtlich eine Stunde später als geplant in Oslo an. Das dänische Verteidigungsministerium hatte vor der Passage des Großen Belt gewarnt, nachdem es dort am Nachmittag an Bord einer Fregatte bei einem Test einen technischen Defekt gegeben hatte. Eine Rakete drohte unkontrolliert zu starten. Gegen 20 Uhr gab das Ministerium Entwarnung. | NDR Schleswig-Holstein 05.04.2024 08:30 Uhr

