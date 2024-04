Stand: 04.04.2024 09:28 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

UKSH: Kardiologie ist Teil internationaler Studie

Die Kardiologie des UKSH in Kiel ist Teil einer internationalen Studie gewesen. Die Forschung aus sieben europäischen Ländern hat untersucht, wie der Behandlungsverlauf für Patienten mit Herzklappenfehlern verbessert werden kann. Konkret ging es in der Arbeit darum, die klinischen Abläufe schneller zu machen. "Ein Beispiel kann sein, dass man mit diesen Patientinnen und Patienten und auch mit den Angehörigen bereits vor Aufnahme in das Krankenhaus für diese Klappenimplantation ein dezidiertes Gespräch führt, wie der Aufenthalt abläuft. In solchen Vorgesprächen nimmt man viele Sorgen", sagt Derk Frank vom UKSH. Das Ergebnis der Studie ist, dass sich dadurch zum Beispiel die Liegezeit von Patienten verkürzt hat. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Mehrere kleinere Brände in Elmschenhagen

In der Nacht zu Donnerstag hat es eine kleine Brandserie in Kiel-Elmschenhagen gegeben. Nach Angaben der Polizei haben insgesamt sieben Mal Mülltonnen, Kleidercontainer oder Sperrmülhaufen gebrannt. Verletzt wurde niemand und auch Häuser oder Gebäude waren demnach nicht betroffen. Laut Feuerwehr waren die Brände schnell unter Kotrolle. Die Polizei hat aktuell keine Hinweise zu den Tätern und sucht nach Zeugen, die etwas im Norden des Kieler Stadtteils Elmschenhagen zwischen Mitternacht und 2.15 Uhr beobachtet haben. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Kieler Senioren melden Probleme mit E-Rezept

Der Kieler Seniorenbeirat befasst sich heute mit dem Thema E-Rezept. Seit Jahreswechsel sind die rosafarbenen Rezepte aus Papier Geschichte. Jetzt geht alles online und per App. Viele ältere Menschen sind auf den Seniorenbeirat zugekommen, weil sie Probleme mit dem E-Rezept haben, sagt Karl Stanjek, Vorsitzender des Beirats. Zu Gast im Seniorenbeirat wird ein Kieler Apotheker sein, der seine Situation schildert. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 08:30 Uhr

Einbrecher am Osterwochenende festgenommen - Verbindung in Rockerszene

Bereits am vergangenen Wochenende sind drei Männer festgenommen worden. Sie sollen mehrere Einbrüche in Neumünster, Kiel und Umgebung begangen haben. Laut Polizei sollen sie Schmuck, Bargeld und Goldbarren gestohlen haben. Die Verdächtigen sitzen inzwischen in Untersuchungshaft. Laut Staatsanwaltschaft gibt es Verbindungen in die Rockerszene. | NDR Schleswig-Holstein 04.04.2024 07:00 Uhr

