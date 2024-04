Stand: 03.04.2024 09:03 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Schwansen: Kürzere Anfahrtswege dank neuer Rettungswache

Die neue Rettungswache auf Gut Damp (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sorgt auf der Halbinsel Schwansen für deutlich kürzere Anfahrtszeiten bei Einsätzen. Laut der Rettungsdienst-Kooperation in Schleswig-Holstein (RKiSH) gGmbH benötigten die Rettungskräfte vorher im Schnitt etwa 16 Minuten bis zum Eintreffen am Einsatzort. Seit der Inbetriebnahme Anfang Januar benötigen sie nur noch durchschnittlich zehn Minuten. In Schleswig-Holstein soll laut Gesetz der Rettungswagen nach spätestens zwölf Minuten am Einsatzort eintreffen. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 06:00 Uhr

Eskalation bei Fußballspiel-Abreise: Polizei ermittelt

Nach dem Fußballzweitligaspiel zwischen Holstein Kiel und Hansa Rostock ermittelt jetzt die Polizei. Bei der Abreise der Hansa-Fans im Zug Richtung Lübeck sollen nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein Rostock-Anhänger einen Fahrgast rassistisch beleidigt haben. Laut Polizei wurde ein Verdächtiger am Lübecker Hauptbahnhof ermittelt. Dort warteten vorher schon Hansa-Fans auf einen verspäteten Zug. Als der einfuhr, entstand laut Polizei eine Gemengelage, bei der es zu mehreren Straftaten gegen Polizisten kam. Was genau passierte, ist nicht bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Bester mobiler Fischmarkt kommt aus Neumünster

Ein Fischgeschäft aus Neumünster ist der beste mobile Fischmarkt in diesem Jahr. Die Auszeichnung, den sogenannten Seafood Star erhält Miriam Keste, die Betreiberin des Fischstands Keste Meeresdelikatessen. Eine Fachzeitschrift zeichnet jedes Jahr herausragende Fischfachgeschäfte aus. Miriam Kessle wurde mit ihrem Unternehmen nun zum zweiten Mal mit dem Seafood Star in der Kategorie Bestes Mobiles Fisch-Fachgeschäft ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

Mehrere Gerichtsverfahren im Raum Kiel

Am Mittwoch werden mehrere größere Strafprozesse in der Region Kiel geführt. Das Amtsgericht Kiel verhandelt unter anderem über eine Vereinsvorsteherin eines Kieler Vereins. Ihr wird vorgeworfen ohne entsprechende Aufforderung 14.000 Euro auf ihr eigenes Konto überwiesen zu haben. In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wird ein Mann angeklagt, dem Körperverletzung vorgeworfen wird. Er soll mehrfach mit einer Machete auf den Arm des Opfers eingeschlagen haben. Und vor dem Landgericht in Kiel geht es unter anderem um Raub. Ein Mann soll seinem Opfer einen 20 und 5 Euro Schein aus der Hand gerissen haben. Das Opfer folgte daraufhin dem Täter. Als das Opfer ihn stellen wollte, holte der Täter ein Messer raus. Der Geschädigte erlitt unter anderem eine eine tiefe Schnittwunde am Arm. | NDR Schleswig-Holstein 03.04.2024 08:30 Uhr

