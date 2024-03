Stand: 25.03.2024 08:09 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Bombenentschärfungen im Kieler Stadtgebiet

Bei der Entschärfung einer 250 Kilogramm schweren Bombe ist in Kiel-Elmschenhagen am Sonntag alles ohne Probleme verlaufen. Etwa 3.200 Anwohner mussten während der Entschärfung zur Sicherheit ihre Wohnungen verlassen. Gleich morgen steht eine weitere Entschärfung einer Weltkriegsbombe in Kiel an. Dabei handelt es sich um eine 1,8 Tonnen schwere Luftmine. Sie liegt in der Nähe des Marinearsenals auf dem Grund der Förde. Zur Entschärfung wird sie laut Polizei auf ein Ponton gehoben und aus dem Innenstadtbereich geschleppt. Dadurch sind nur etwa 1.700 Menschen von der Sperrung betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Stefan Bettin gewinnt Bürgermeisterwahl in Flintbek

Die Bürger der Gemeinde Flintbek im Kreis Rendsburg-Eckernförde haben einen neuen Bürgermeister gewählt. Stefan Bettin setzte sich Sonntagabend bei einer Stichwahl durch. In Flintbek hat Bettin laut vorläufigem Endergebnis 64,3 Prozent der Stimmen erhalten. Er ist parteilos und wurde von den Grünen und der FDP unterstützt. Der ebenfalls parteilose Gegenkandidat Ralf Tesler erhielt 35,7 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent. Der noch amtierende Bürgermeister Olaf Plambeck von der SPD hatte sich nicht erneut zur Wahl gestellt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Ver.di kündigt flexible Warnstreiks im Busgewerbe an

Spontaner Warnstreik im kommunalen Busgewerbe in Neumünster: Busfahrer und Busfahrerinnen haben nach Angaben der Stadtwerke ihre Arbeit am Morgen für zwei Stunden niedergelegt. Der Schülerverkehr konnte aber weitgehend aufrecht erhalten werden. Die Gewerkschaft ver.di hat angekündigt, dass ab sofort auch unter der Woche kurzfristig zu Warnstreiks aufgerufen werde. Man reagiere damit auf den Notverkehr der Stadtwerke in Neumünster am Wochenende. Die Gewerkschaft schließt außerdem nicht aus, dass die flexiblen Warnstreiks auf die anderen kommunalen Busunternehmen in Kiel, Lübeck und Flensburg ausgeweitet werden. Übermorgen wollen beide Seiten wieder miteinander verhandeln. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 08:30 Uhr

Zwei Verletzte bei Unfall nahe Kirchnüchel

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Landesstraße 178 bei Kirchnüchel im Kreis Plön sind heute Morgen zwei Menschen verletzt worden. Laut Polizei stießen dort gegen 4.30 Uhr an der Einmündung zur L163 zwei Autos frontal zusammen. Für die Aufräumarbeiten wurde die L178 voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 25.03.2024 06:00 Uhr

