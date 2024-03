Stand: 19.03.2024 16:00 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Demonstration für mehr Geld für Grund- und Ganztagsschulen

In Kiel wird gegen die zunehmende Unterfinanzierung der betreuten Grund- und Ganztagsschulen im Land demonstriert. Aufgerufen hat ein Bündnis um die Träger von Ganztagsschulen im Grundschulbereich und Kieler Parteien. Der Demozug startet um 14.30 Uhr führt vom Rathausplatz durch die Innenstadt zum Landeshaus. Es werden laut Polizei rund 250 Teilnehmende erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Diakonie eröffnet neues Sozialkaufhaus in Rendsburg

In Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) will die Diakonie Altholstein noch in diesem Jahr ein neues Sozialkaufhaus in der Innenstadt eröffnet. Laut Diakonie sollen im "Anziehungspunkt" unter anderem Kleidung, Spielzeug und Möbeln angeboten werden. Sie will aber auch eine Begegnungs- und Beratungsstätte schaffen. Die Stadt fördert das Projekt mit mit 40.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

