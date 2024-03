Stand: 14.03.2024 09:18 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kriminalstatistik für SH wird heute vorgestellt

Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack (CDU) stellt am Donnerstag in Kiel die polizeiliche Kriminalstatistik für Schleswig-Holstein mit den Zahlen aus dem vergangenen Jahr vor. Zusammen mit dem leitenden Kriminaldirektor des Landeskriminalamtes, Rolfpeter Ott, erklärt die Politikerin, wie sich 2023 die Zahl der Straftaten, die Aufklärungsquote und die Kriminalitätsschwerpunkte entwickelt haben. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 10:00 Uhr

Nortorf: Großeinsatz wegen brennender Lagerhallen

Am frühen Donnerstagmorgen hat es einen Großeinsatz für die Feuerwehr in Nortorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gegeben. Nach Angaben der Einsatzkräfte standen gegen vier Uhr zwei Lagerhallen in Brand. Eine davon war nicht mehr zu retten, die zweite konnten die Feuerwehrleute inzwischen löschen. Mehrere Fahrzeuge und Wohnwagen gingen in Flammen auf oder wurden beschädigt. Insgesamt waren vier Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Die Ursache für das Feuer ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

Landeselternbeirat kritisiert Schulplatz-Vergabe per Losverfahren

Am Donnerstag liegen die Ergebnisse der zweiten Bewerbungsphase an den weiterführenden Schulen vor. Der Landeselternbeirat spricht von Frust bei vielen Eltern. Selten werde auf die Entfernung zwischen Schule und Wohnort geachtet. Besonders in Kiel sei das ein Problem. In der Kritik stehe auch das Losverfahren bei der Vergabe der Schulplätze, sagt Elternbeiratsvorsitzende Ute Kobert-Kiebjieß: "Teilweise sind die Kinder in Sichtweite der Schule wohnhaft und kommen nicht auf ihre Schule." Auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein bekräftigte das Bildungsministerium: Entscheidend sei, dass allen Kindern, die ein Gymnasium besuchen wollen, ein Platz an einem Gymnasium gesichert sei. | NDR Schleswig-Holstein 14.03.2024 08:30 Uhr

