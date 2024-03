Stand: 12.03.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

Kiel: B76 ab Waldwiesenkreuz nur noch einspurig

Autofahrer im Großraum Kiel müssen sich auf Einschränkungen auf dem Theodor-Heuss-Ring einstellen. Die Bundesstraße 76 wird laut Stadtverwaltung in Höhe Waldwiesenkreuz saniert. Mehrere Wochen lang werden zwischen dem Konrad-Adenauer-Damm und dem Barkauer Kreuz Kanalrohre erneuert und die Fahrbahn neu asphaltiert. Auch die Brücken werden überarbeitet. Dafür richten Arbeiter in den nächsten Tagen die Baustelle ein und lenken den Verkehr jeweils einspurig über die im vergangenen Jahr sanierte Fahrbahn. Autofahrer sollen trotz Baustelle alle Abfahrten nutzen können. Spätestens zu Beginn der Kieler Woche sollen die Arbeiten fertig sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

GDL-Streik sorgt für Verspätungen und Ausfälle bei der Bahn

Bahnreisende müssen sich wieder auf ausfallende Züge und Verspätungen einstellen. Die GDL hat ab heute Nacht zu einem 24-stündigen Streik aufgerufen. Auch in unserer Region gibt es für einige Strecken Notfahrpläne. Die Bahnlinien RE7 und RE70, die zwischen Hamburg, Neumünster und Kiel fahren, sollen im Zweistundentakt unterwegs sein. Die Züge zwischen Neumünster, Rendsburg und Flensburg sollen alle drei Stunden fahren. Die Nordbahn, AKN und Erixx werden nicht bestreikt, können aber durch Streik an den Stellwerken auch betroffen sein. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

Busstreik: Stadtwerke Neumünster verzichtet auf Notverkehr

Während der Warnstreiks im Busgewerbe am kommenden Wochenende wird es in Neumünster keine Notverkehre geben. Das teilten die Stadtwerke Neumünster mit. Es heißt in der Mitteilung, dass sie keinen Notverkehr aus Solidarität in Schleswig-Holstein anbieten werden. Ver.di hat in den vergangenen Wochen mit einem unangekündigten Warnstreik auf den Notverkehr in Neumünster reagiert und angekündigt, die Aktion auf andere Busunternehmen auszuweiten. Die Gewerkschaft hat zum nächsten Mal ab Freitag,15.30 Uhr, bis Sonntagabend zum Warnstreik bei den kommunalen Busbetrieben aufgerufen - neben Neumünster ist unter anderem auch Kiel davon betroffen. | NDR Schleswig-Holstein 12.03.2024 08:30 Uhr

