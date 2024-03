Stand: 11.03.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Kiel, Neumünster, Rendsburg-Eckernförde, Plön

UKSH-Ärzte streiken heute

Knapp 2.000 Ärztinnen und Ärzte am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) sollen heute ihre Arbeit niederlegen. Dazu aufgerufen hat der Marburger Bund, die Interessenvertretung der Ärztinnen und Ärzte in Deutschland. Die Streikenden des UKSH in Lübeck und Kiel versammeln sich laut dem Marburger Bund um 10.30 Uhr in der Arnold-Heller-Straße in Kiel und laufen zum Finanzministerium. An der Reventloubrücke soll es eine Abschlusskundgebung geben. Eine Notversorgung in den Kliniken ist sichergestellt. Der Marburger Bund fordert 12,5 Prozent mehr Gehalt und höhere Zuschläge für Nacht-, Wochenend- und Feiertagsarbeit. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Bürgermeisteramt in Flintbek: Es kommt zu Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Sonntag keinen Gewinner gegeben. Keiner der Kandidaten konnte mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen. Es kommt am 24. März zur Stichwahl zwischen Stefan Bettin (parteilos), der von den Grünen und der FDP unterstützt wird, und Ralf Tesler, der stilles SPD-Mitglied ist, aber als Einzelbewerber antritt. Die meisten Wähler gaben ihre Stimme Stefan Bettin - er erhielt 46,6 Prozent. Ralf Tesler kam auf 26,9 Prozent, Carsten Stegelmann (CDU) auf 26,5 Prozent. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Sperrung der alten Levensauer Hochbrücke für Autoverkehr

Die alte Levensauer Hochbrücke wird für den Autoverkehr gesperrt. Bis zum Sommer des nächsten Jahres müssen Autofahrerinnen und Autofahrer nach Angaben des Wasserstraßen-Neubauamtes eine Umleitung nehmen, um den Nord-Ostsee-Kanal zu überqueren, zum Beispiel über die B76. Die 1894 errichtete Brücke soll durch einen Ersatzbau ausgetauscht werden. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30 Uhr

Vier Fliegerbomben in Kiel entschärft

In Kiel-Elmschenhagen wurden am Sonntag vier Fliegerbomben entschärft. Etwa 3.2000 Menschen mussten dafür mehrere Stunden lang ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Laut Polizei musste auch die B76 gesperrt werden. Nach Angaben der Polizei konnte der Kampfmittelräumdienst seine Arbeit jedoch erst mit Verzögerung beginnen. weil sich noch Menschen im Sperrbereich befanden. | NDR Schleswig-Holstein 11.03.2024 08:30

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 11.03.2024 | 08:30 Uhr