Bürgermeisterwahl in Flintbek: Es kommt zur Stichwahl

Bei der Bürgermeisterwahl in Flintbek (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat es am Sonntag keinen Gewinner gegeben. Keiner der Kandidaten konnte mehr als 50 Prozent der Stimmen erreichen. Es kommt am 24. März zur Stichwahl zwischen Stefan Bettin (parteilos), der von den Grünen und der FDP unterstützt wird, und Ralf Tesler, der stilles SPD-Mitglied ist, aber als Einzelbewerber antritt. Die meisten Wähler gaben ihre Stimme Stefan Bettin - er erhielt 46,6 Prozent. Ralf Tesler kam auf 26,9 Prozent, Carsten Stegelmann (CDU) auf 26,5 Prozent.

