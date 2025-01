Stand: 16.01.2025 09:32 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Schwertransport mit Windkraftflügel blockiert Straße in Wallsbüll

Ein 80-Tonnen-Schwertransport mit einem Windkraftflügel ist am Donnerstagmorgen bei Wallsbüll (Kreis Schleswig-Flensburg) von der Fahrbahn abgekommen und im Schlamm stecken geblieben. Die Ellunder Straße wurde aufgrund des Vorfalls gesperrt. Die zuständige Leitstelle Nord der Polizei berichtet von der Blockade und prüft die Ursache des Unfalls. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Grüne fordern Machbarkeitsstudie für Stadtbahnhof in Flensburg

Die Diskussion um den Stadtbahnhof in Flensburg kommt wieder ins Rollen. Die Grüne Ratsfraktion fordert eine Machbarkeitsstudie, um die Umsetzbarkeit des Projekts zu prüfen. Dabei geht es um eine mögliche bessere Anbindung des Bahnhofs und die Umwandlung eines Gleisbereichs in einen Radschnellweg. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

17-Jähriger bei Streit unter Jugendlichen in Flensburg verletzt

Am Dienstagabend kam es zu einem Streit unter Jugendlichen im Umfeld des Katharinenhofs in Flensburg, bei dem ein 17-Jähriger schwer verletzt wurde. Er erlitt mehrere Messerstiche. Ein 18-Jähriger und ein 13-Jähriger wurden in Zusammenhang mit dem Vorfall festgenommen. Die Ermittlungen dauern an. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

KI-gestützte Kameras überwachen Fischbestand in Treia

Seit zwei Jahren werden an der Brücke am Pastorat in Treia (Schleswig-Flensburg) Unterwasserkameras eingesetzt, um die Fische im Fluss Treene zu beobachten. Das Projekt wird mit Mitteln aus der Fischereiabgabe finanziert. Zehn Kameras überwachen kontinuierlich die Gewässer. Uwe Friedrich vom Institut für Fisch und Umwelt in Rostock erklärt, dass Künstliche Intelligenz dabei hilft, die Aufnahmen automatisch zu analysieren. Die KI unterscheidet zwischen Fischen, wie der Meerforelle, und anderen Objekten und spart so wertvolle Zeit bei der Datenauswertung. Ein Forschungsbericht wird am Donnerstag um 19 Uhr in Treia vorgestellt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

