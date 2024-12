Stand: 27.12.2024 08:56 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Reisewelle zu Silvester erreicht nordfriesische Inseln

Nach Weihnachten verzeichnen die nordfriesischen Inseln wie jedes Jahr einen starken Besucherandrang. Die Autozüge nach Sylt (Kreis Nordfriesland) sind bis in den Abend fast vollständig ausgebucht, und auch die Fähren zu den Inseln Föhr und Amrum (beide Kreis Nordfriesland) haben keine freien Kapazitäten mehr. Für die Fähren ab Rømø und nach Pellworm (Kreis Nordfriesland) gibt es noch begrenzte Verfügbarkeiten für Pkw. Fußgänger können weiterhin ohne Einschränkungen reisen. Besonders am 28. Dezember wird ein weiterer Ansturm erwartet, bevor der Verkehr ab Sonntag nachlässt. Viele Buchungen erfolgen kurzfristig, was die Planung erschwert. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

Weihnachtsmarkthütten in Flensburg werden abgebaut

In Flensburg hat der Abbau der ersten Weihnachtsmarkthütten auf dem Südermarkt begonnen. Die Firma Fjord Hütten bringt 15 Stände zurück ins Lager in Bramstedtlund (Kreis Nordfriesland), während andere Buden bis nach Silvester auf dem Holm und in der Großen Straße bleiben. Das Unternehmen ist aktuell europaweit im Einsatz und baut Stände in mehreren Städten ab, darunter Hamburg und in der Schweiz. Fjord Hütten verleiht jährlich rund 500 Hütten. Der Flensburger Weihnachtsmarkt bleibt offiziell bis zum 31. Dezember geöffnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.12.2024 08:30 Uhr

