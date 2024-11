Stand: 26.11.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Flensburg: Forum zur Entwicklung der Innenstadt

In der Phänomenta in Flensburg findet am Montag (2. Dezember) von 17 bis 20 Uhr das zweite Innenstadtforum statt. Das teilt die Stadt Flensburg mit. Thema ist das Ergebnis einer Innenstadtumfrage. Dabei ging es um die Stärken der Flensburger Innenstadt und auch die Herausforderungen, vor denen sie steht. Positiv bewerteten die Teilnehmenden demnach das Stadtbild mit den Kaufmannshöfen, dem skandinavischen Flair und dem gastronomischen Angebot. Kritisch blickten die Befragten auf den Leerstand in der Innenstadt, fehlende Einkaufsvielfalt und hohe Parkgebühren. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Vier weitere Tage Warnstreiks im privaten Busgewerbe in SH

Von Dienstag an wird im privaten Busgewerbe wieder vier Tage lang gesteikt. Bis Freitag legen die Busfahrerinnen und -fahrer die Arbeit nieder, so die Gewerkschaft ver.di. Davon betroffen sind die Fahrten der Autokraft in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland. Autokraft hat einen Ersatzfahrplan veröffentlicht. Auch Linien bei Aktiv-Bus in Flensburg fallen aus. Trotz des Warnstreiks fahren die Rhode Verkehrsbetriebe, die Verkehrsbetriebe Schleswig-Flensburg und die Rufbusse im Kreis Nordfriesland. Es gelten Sonderfahrpläne, die auf den Webseiten der Busunternehmen zu finden sind. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

European League: Heimspiel für SG Flensburg-Handewitt

Die SG Flensburg-Handewitt spielt am Dienstagabend in der EHF European League gegen HCB Karviná. Beim letzten Spiel in der Gruppenphase wird Starspieler Simon Pytlik laut Trainer Nicolej Krickau fehlen. Anwurf ist um 20.45 Uhr in Flensburg. | NDR Schleswig-Holstein 26.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.11.2024 | 08:30 Uhr