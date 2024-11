Stand: 20.11.2024 07:50 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Busstreiks im privaten Busgewerbe gehen in die nächste Runde

Die Gewerkschaft ver.di Nord ruft für Mittwoch zu einem Streik privater Busunternehmen auf. Betroffen sind die Kreise Rendsburg-Eckernförde, Schleswig-Flensburgund Nordfriesland. Auch in Flensburg fallen einige Linien aus. Laut ver.di sind festgefahrene Tarifverhandlungen über Löhne und Arbeitsbedingungen der Hintergrund. Ver.di fordert den Arbeitgeberverband auf, neue Verhandlungstermine am Donnerstag und Montag wahrzunehmen. Weitere Streiks seien nicht ausgeschlossen. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

"Jüdisches Museum on Tour" in Süderbrarup

Das Jüdische Museum Berlin ist am Mittwoch (20.11.) mit seiner mobilen Ausstellung in Süderbrarup (Kreis Schleswig-Flensburg). An der Gemeinschaftsschule am Thorsberger Moor lernen Kinder und Jugendliche mehr über die jüdische Geschichte und Kultur. Es werden auch Workshops angeboten, zum Beispiel zu Themen wie Antisemitismus. Die mobile Ausstellung ist noch bis Freitag in Schleswig-Holstein und Hamburg unterwegs. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Tag der Lehrkräftebildung an Europa Universität

Wie sinnvoll ist es, dass Studierende als Vertretungslehrkräfte eingesetzt werden? Das wird am Mittwoch an der Europa Universität Flensburg diskutiert, beim ersten Tag der Lehrkräftebildung. Mit dabei sind auch Vertreterinnen und Vertreter aus den Bereichen Schule, Wissenschaft und Politik. Neben der Diskussionsrunde wird es auch Workshops geben. | NDR Schleswig-Holstein 20.11.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 20.11.2024 | 08:30 Uhr