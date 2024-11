Stand: 19.11.2024 08:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Stromausfälle in Nordfriesland

In Niebüll und Umgebung (Kreis Nordfriesland) hat es am Montag zwei Stromausfälle gegeben. Laut SH Netz war zuerst die Ersatzversorgung bei Arbeiten am Umspannwerk überlastet. Nach einer halben Stunde waren demnach alle Haushalte wieder angeschlossen. Am Nachmittag führte dann ein technischer Fehler am Transformator zu einem weiteren Ausfall, der ab 15.15 Uhr behoben wurde. Insgesamt waren rund 6.500 Haushalte betroffen, die aber alle wieder versorgt sind. Die Reparaturen dauern nach Angaben von SH Netz an. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Neue App "Ida"

Mit der neuen App "Ida" können sich Menschen, die auf dem Land wohnen, ab sofort zum gemeinsamen Autofahren verabreden. Entwickelt wurde die Mitfahr-App vom Evangelischen Kinder- und Jugendbüro des Kirchenkreises Nordfriesland. Nutzerinnen und Nutzer besprechen Details in virtuellen Gruppen, sogenannten Bubbles. Das Projekt wurde durch Förderungen von der Nordkirche, der "Bingo! Umweltlotterie" und weiteren Partnern unterstützt. Ursprünglich für Norddeutschland gedacht, steht die App ab sofort bundesweit in allen App-Stores zur Verfügung. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Illegales Autorennen bei Husum

Ende vergangener Woche hat es bei Husum (Kreis Nordfriesland) vermutlich ein illegales Autorennen gegeben. Am Freitag raste laut Polizei gegen 23 Uhr ein schwarzer Audi Quattro mit bis zu 120 km/h durch Horstedt. Auf der B5 war der Fahrer mit mehr als 220 km/h unterwegs. Eine zivile Polizeistreife nahm die Verfolgung auf und stoppte den Wagen, zusammen mit anderen Beamten, in der Nähe der Julius-Leber-Kaserne. Das Auto wurde beschlagnahmt. Der Fahrer musste seinen Führerschein abgeben, ihm wird ein verbotenes Autorennen vorgeworfen. Die Polizei bittet um Hinweise. | NDR Schleswig-Holstein 19.11.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region.

