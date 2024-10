Stand: 17.10.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Geflügelpest auf Hamburger Hallig nachgewiesen

Nach einem halben Jahr ist in Schleswig-Holstein erstmals wieder die Geflügelpest bei einem Wildvogel nachgewiesen worden. Das Virus hat das Friedrich-Loeffler-Institut laut Landwirtschaftsministerium am Mittwoch bei einer auf der Hamburger Hallig (Kreis Nordfriesland) verendeten Mantelmöwe bestätigt. Die Experten gehen davon aus, dass die Verbreitung durch den jetzt beginnenden herbstlichen Vogelzug begünstigt wird. Geflügelhalter sollten den Kontakt ihrer Tiere zu Wildvögeln möglichst vermeiden, so das Landwirtschaftsministerium. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Flensburg schützt seine Bäume vor dem Klimawandel

Wegen des voranschreitenden Klimawandels hat das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Flensburg Maßnahmen zum Schutz der Bäume im Stadtgebiet ergriffen. Dabei geht es unter anderem um die unterirdische Bewässerung und eine sogenannte Stammschutzfarbe für die Bäume. "Das ist eine Art Sonnencreme, die die Verdunstung am Stamm verringern soll", sagt Stadtförster Michael Gräf. Das TBZ ist in Flensburg laut eigenen Angaben für 18.000 Bäume auf öffentlichen Flächen und 355 Hektar Wald verantwortlich. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

IHK Flensburg ehrt 56 Auszubildende

Die Industrie- und Handelskammer Flensburg hat die Prüfungsbesten in ihrem Kammerbezirk aus den vergangenen Sommer- und Winterprüfungen 2024 geehrt. Ausgezeichnet wurden 56 Auszubildende. Zu den IHK-Berufen gehören zum Beispiel klassische Bankkaufleute, Zerspanungsmechaniker oder auch Kaufleute für Dialogmarketing. Die Ehrungen fanden am Mittwochabend in der IHK Flensburg statt. | NDR Schleswig-Holstein 17.10.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 17.10.2024 | 08:30 Uhr