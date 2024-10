Stand: 04.10.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Habeck wirft seinen Hut im Wahlkreis Flensburg-Schleswig in den Ring

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will 2025 wieder für den Wahlkreis 1 Flensburg-Schleswig als Bundestagsabgeordneter kandidieren. Das hat er in einem Bewerbungsvideo mitgeteilt. Die Wahlkreisversammlung der Grünen ist im November geplant. Bei der Bundestagswahl vor drei Jahren hatte sich Habeck mit 28 Prozent der Erststimmen durchgesetzt. Zweitplatzierte war Petra Nicolaisen (CDU), die erneut antritt. Die SPD schickt diesmal eine neue Direktkandidatin ins Rennen: Die IHK-Juristin Johanna Selbert. | NDR Schleswig-Holstein. | 04.10.2024 08:30 Uhr

Kulinarik-Festival in der Flensburger Innenstadt

An 40 Orten in der Fußgängerzone bietet das Lækkerschmecker-Festival in Flensburg am Freitag und Sonnabend besonderes Essen, Workshops und Musik. Teilnehmende können unter anderem lernen, wie man Brot backt, interessante Salate, Müsli oder fermentierte Getränke herstellt und zubereitet. Das musikalische Angebot reicht vom Konzert eines Songwriter-Duos über DJ-Sets bis zum Samba-Tanz. Im ehemaligen Karstadt-Parkhaus dreht sich alles um Craft-Beer. | NDR Schleswig-Holstein. | 04.10.2024 08:30 Uhr

Filmfriend-Streamingportal für Büchereinutzer

Büchereinutzer in Flensburg können jetzt das Streamingportal Filmfriend nutzen. Dieses steht unter anderem bereits in Husum, Niebüll (Kreis Nordfriesland), Satrup, Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und auf Sylt für alle zur Verfügung, die dort einen Bibliotheksausweis haben. Das Angebot umfasst 3.500 Spiel- und Dokumentarfilme, Serienfolgen und Kurzfilme. Am 11. Oktober beginnt zudem das dreiwöchige Festival MyMetaStories auf dem Portal mit 20 Kurz- und Spielfilmen aus 14 europäischen Ländern. | NDR Schleswig-Holstein. | 04.10.2024 08:30 Uhr

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

