Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Diako Flensburg schreibt weiter rote Zahlen

Mehr als ein Jahr nach der Insolvenz und dem Neustart schreibt das Diako-Krankenhaus in Flensburg weiterhin rote Zahlen. Erst für 2025 erwartet Geschäftsführer John Nähtke ein positives Ergebnis. Das Defizit sei zwar noch da, aber es werde kleiner. Von deutlich mehr als zehn Millionen Euro auf eine noch sehr grob geschätzte Größenordnung von vier Millionen könnte es laut Diako in diesem Jahr sinken. Unterdessen sorgt die von der Diako als Träger angekündigte Schließung einiger Praxen im Medizinischen Versorgungszentrum Niebüll (Kreis Nordfriesland) zum Jahresende in der Region weiter für Verunsicherung. Betroffen sind die Bereiche Orthopädie, Unfallchirurgie und Kinder- und Jugendmedizin. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Dänische Grenze: Wieder Kontrollen in Deutschland

Grenzpendler und Dänemarkurlauber müssen sich demnächst wieder auf Grenzkontrollen einstellen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat weitere Kontrollen bei der EU-Kommission angekündigt. An anderen Landesgrenzen - zum Beispiel zu Polen, Tschechien und Österreich - gibt es bereits Kontrollen, um die irreguläre Migration einzuschränken. Der SSW-Bundestagsabgeordnete Stefan Seidler sprach in einer ersten Reaktion von Symbolpolitik, die den Leuten im Grenzland nichts bringe. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

Nachtwächtersaison in Husum gestartet

In Husum (Kreis Nordfriesland) ist die sogenannte Nachtwächtersaison gestartet. Immer dienstags führt ab sofort ein Nachtwächter mit Sturmlaterne und Morgenstern durch die Stadt. Die Rundgänge beginnen um 20 Uhr vor der Tourist Information im Historischen Rathaus. Interessierte können teilnehmen, ohne sich vorher anzumelden. "Wir gehen durch ganz dunkle Gassen, wenn es die Witterung dann zulässt, und zum Beispiel auch über einen Friedhof. Das ist eine Besonderheit - im Gegensatz zu den Stadtrundgängen, die man über Tag dann hier macht", sagt Harald Knoop, einer der drei Husumer Nachtwächter. | NDR Schleswig-Holstein 10.09.2024 08:30 Uhr

