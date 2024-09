Stand: 06.09.2024 17:05 Uhr Niebüll: MVZ reagiert auf finanzielle Engpässe

Das Medizinische Versorgungszentrum (MVZ) in Niebüll (Kreis Nordfriesland) wird ab dem kommenden Jahr keine Orthopädie und Unfallchirurgie sowie keine Kinder- und Jugendmedizin (Pädiatrie) mehr anbieten. Laut der Diako, die als Träger fungiert, liegt der Grund für diese Entscheidung in einem erheblichen finanziellen Defizit. Die Abteilungen für Neurologie und Neurochirurgie bleiben weiterhin bestehen. Die freiwerdenden Räumlichkeiten will die Diako für andere Zwecke nutzen, um den wirtschaftlichen Herausforderungen zu begegnen und die Ressourcen effizient zu nutzen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.09.2024 | 16:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Nordfriesland