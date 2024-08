Stand: 13.08.2024 10:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Experimentierlabor nimmt KI in den Fokus

Das Flensburger Lern-Labor "Ideenreich" geht in eine neue Phase. Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat dazu Förderbescheide über 4,3 Millionen Euro für die kommenden fünf Jahre überreicht. In dem Labor experimentieren regelmäßig Schulklassen und Studierende mit Robotern und 3D-Druckern. Ein Schwerpunkt soll nun auf künstliche Intelligenz gelegt werden, erklärt Torsten Steffen von der Hochschule: "Wenn ein Zahnrad ausgebrochen ist, kann ich sagen: Du siehst doch das Muster auf dem Rest des Zahnrades. Generiere mir das weiter." | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

Schleswig: Polizei beendet Massenschlägerei

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ist die Polizei am Montagnachmittag zu einer Massenschlägerei im Kattenhuder Weg ausgerückt. Nach Angaben der Beamten gab es dort eine "größere körperliche Auseinandersetzung", an der eine zweistellige Anzahl an Menschen beteiligt war. Es gab mehrere Verletzte, zwei von ihnen kamen in die Notaufnahme. Teilweise war der Kattenhunder Weg wegen der Ermittlungen gesperrt. Laut Polizei waren möglicherweise Familienstreitigkeiten der Grund für die Massenschlägerei. | NDR Schleswig-Holstein 13.08.2024 08:30 Uhr

