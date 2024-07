Stand: 24.07.2024 09:29 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Kostenlose Urlaubsaktivitäten im Norden Schleswig-Holsteins

Alle Flensburger Kinder bis zur fünften Klasse dürfen kostenlos an Ferienschwimmkursen teilnehmen. Hierbei handelt es sich um ein Angebot des Förder- und Trägervereins Jugendtreff Weiche e.V. und des Campusbades Flensburg. Im Sommer ist immer dienstags auf dem Deichtorplatz in Dagebüll (Kreis Nordfriesland) ab 19 Uhr ein kostenfreies Konzert angesagt. Für die Schleiregion gibt es eine kostenlose App. Die Tourismusagentur Ostseefjord SchleiGmbH bietet sogenannte eine App an, mit der man eine Stadt-Rallye machen kann. In Emmelsbüll-Horsbüll (Kreis Nordfriesland) ist der Besuch der Badestelle "Südwesthörn" kostenlos. Auch parken, Wohnmobil abstellen, Duschen und Toiletten sind frei. | NDR Schleswig-Holstein 24.07.2024 8:30 Uhr

