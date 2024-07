Stand: 09.07.2024 12:39 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Abi-Umzug in Schleswig: Verkehrsbehinderungen möglich

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) ziehen am Dienstagabend die Abiturienten durch die Stadt. Der so genannte Abi-Move startet um 18 Uhr am Strandweg. Die Route läuft über die Plessenstraße und Stadtfeld zur Discothek Ela-Ela. Autofahrer sollen sich auf mögliche Behinderungen einstellen. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 16:30 Uhr

Einschränkungen im Tierheim Flensburg

Nach zwei mutmaßlichen Angriffen auf den Leiter des Flensburger Tierheims, Stefan Bargmann, ist das Haus vorerst nicht mehr frei zugänglich. Er hatte nach eigener Aussage am vergangenen Mittwoch einem Mann nicht erlaubt, kurz vor Betriebsschluss noch einen Hund auszuführen. Daraufhin habe der Mann randaliert und sei handgreiflich geworden. Trotz eines polizeilichen Platzverweises sei der Mann am Folgetag wiedergekommen und habe dann zugeschlagen, so Bargmann. Besucher müssen nun vor der Pforte warten und können klingeln. Der Betrieb läuft trotzdem normal weiter. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Sylt: Hochhaus am Strand muss wegen Feuers evakuiert werden

Am Montagnachmittag hat es in Westerland auf Sylt in der Ferienwohnanlage "Haus Metropol" gebrannt. Laut der Gemeinde Sylt erlitten drei Menschen eine Rauchvergiftung. Das Feuer war im elften Stock des Hochhauses direkt am Strand ausgebrochen - laut Feuerwehr offenbar infolge eines Defekts in einem Stromverteilerkasten. Wegen der Rauchentwicklung mussten sieben Etagen evakuiert werden. Wie viele Menschen davon betroffen waren, konnten weder die Gemeinde Sylt noch die Leitstelle genau sagen. Laut SHZ konnten die Bewohner am frühen Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Feuer in Kappeln und Flensburg

Zwei Brände haben in der Nacht in Kappeln (Kreis Schleswig-Flensburg) und Flensburg die Feuerwehren beschäftigt: In Kappeln hat ein Feuer nach Angaben der Rettungsleitstelle Nord eine Scheune auf einem Resthof in der Straße Grimsfeld zerstört. Dort war Werkzeug gelagert. Menschen oder Tiere sind nicht zu Schaden gekommen. In Flensburg ist ein Elektroofen in einer Wohnung am Ochsenmarkt in Brand geraten. Ein Mensch kam leicht verletzt ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 09.07.2024 08:30 Uhr

Dänisches Königspaar beginnt Urlaub im Grenzland

Das dänische Königspaar beginnt am Dienstag seinen Sommerurlaub auf Schloss Gravenstein im Süden Dänemarks. Damit setzt die Königsfamilie die fast 90-jährige Tradition fort, den Sommer im Grenzland zu verbringen. Um 16 Uhr wird der Bürgermeister der Kommune Sonderburg, Eric Lauritzen, König Frederik X. und Königin Mary mit ihren Kindern auf dem Gravensteiner Marktplatz begrüßen. Anschließend ist ein Spaziergang zum Schloss geplant. Nach Angaben des Königshauses wird auch Margrethe II., Frederiks Mutter, im Laufe des Sommers in Gravenstein erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 08.07.2024 16:30 Uhr

