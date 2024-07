Stand: 04.07.2024 08:49 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Geldsegen für Kirchengemeinden

Die Kirchengemeinde Pellworm (Kreis Nordfriesland) bekommt eine halbe Million Euro vom Bund. Mit dem Geld will die Gemeinde ihr Anton-Heimreich-Haus sanieren. Das teilen die Bundestagsabgeordneten Astrid Damerow (CDU) und Denise Loop (Grüne) mit. Das sogenannte Antonhuus soll nach der Sanierung wieder als Pastorat, Gemeindehaus und Sekretariat genutzt werden. Das Geld kommt aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm des Bundes. Aus diesem Topf gibt es auch rund 550.000 Euro für die Kirchengemeinde St. Nikolai in Flensburg, wie Schleswig-Flensburgs Wahlkreisabgeordneter Robert Habeck (Grüne) mitteilt - dort steht mit der Sanierung des Mittelschiffes der Kirche der nächste Bauabschnitt an. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Europa-Uni Flensburg bekommt Förderung

Die Europa-Universität Flensburgprofitiert von einer Millionenförderung. Die Uni ist Mitglied der Hochschulallianz „EMERGE“, die jetzt eine EU-Förderung von insgesamt 14,3 Millionen Euro bekommt. Die Summe wird laut Europa-Uni auf insgesamt neun Partner-Universitäten aufgeteilt. Die Hochschule will mit dem Geld ihren Europa-Schwerpunkt ausbauen - zum Beispiel mit Projekten zu europäischen Werten oder mit mehr Auslandsangeboten für ihre Studierenden.| NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Programm für Dampfrundum vorgestellt

In Flensburg haben die Veranstalter das Programm für das Dampfrundum vorgestellt. Vom 12. bis 14 Juli werden fünf große Dampfschiffe, viele fahrende Dampfmaschinen und eine große Modell-Ausstellung im Hafen präsentiert. Wegen der maroden Kaikante gibt es diesmal zwei Veranstaltungsareale: die Hafenspitze und den Nordertorkai. An allen drei Tagen gibt es außerdem ein Unterhaltungsprogramm auf der Bühne an der Hafenspitze. Alle Informationen gibt's auf der Internetseite des Dampfrundums. | NDR Schleswig-Holstein 04.07.2024 08:30 Uhr

Kulturtag auf dem Knivsbjerg im Rahmen der Europeada

Sämtliche nationale Minderheiten haben am Mittwoch zwischen Apenrade und Hadersleben gefeiert werden. Das Fest gehört zum Kulturprogramm der Fußball-Europameisterschaft. der Minderheiten Europeada. Heute starten dort die K.o.-Runden. Im Viertelfinale der Männer ist aus der Region nur noch das Südschleswig-Team vertreten, das um 17 Uhr auf dem Flensburger DGF-Platz gegen die Serben aus Kroatien antritt. Bei den Frauen kommt es im Halbfinale zum Lokalderby Nordfriesland gegen Südschleswig. Anstoß ist heute um 19 Uhr 15 in Risum-Lindholm (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 16:30 Uhr

Umbau des Flensburger Südermarktes nimmt Formen an

Seit Jahren diskutiert die Kommunalpolitik über einen Umbau des Südermarktes in Flensburg. Jetzt hat der Planungsausschuss beschlossen, 200.000 Euro aus der Städtebauförderung für einen Ideen- und Realisierungswettbewerb auszugeben. Auch das Umfeld wird einbezogen: Die Dr. Todsen Straße, die untere Angelburger Straße und der Bereich rund um die Nikolaikirche. Bis Oktober des kommenden Jahres soll das Konzept stehen. Beschlossen hat der Ausschuss bereits, die Bushaltestellen zu verlegen. Ein neuer Busknotenpunkt könnte dann möglicherweise auf den jetzigen Parkplatzflächen an der Friedrich-Ebert-Straße gegenüber vom NDR-Studiogebäude entstehen. | NDR Schleswig-Holstein 03.07.2024 16:30 Uhr

