Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bürokratie hemmt Wirtschaft in Nordfriesland

Die Unternehmen im Kreis Nordfriesland blicken weiter sorgenvoll in die Zukunft. Das geht aus einer Umfrage hervor, die der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste heute in Husum präsentiert. Nur gut ein Viertel der 22 befragten Unternehmen in Nordfriesland bewertet die Wirtschaftslage als gut - und nur etwa jeder fünfte Betrieb rechnet damit, dass die Umsätze steigen. Das größte Hemmnis für wirtschaftlichen Aufschwung sehen die befragten Unternehmen in der Bürokratie. Auch die Ansiedlung des Batterieherstellers Northvolt sorgt in Nordfriesland für weniger Optimismus als in den anderen Kreisen entlang der Westküste: 18 Prozent glauben hier an neue Aufträge durch die Northvolt-Fabrik - an der gesamten Westküste erhofft sich dagegen mehr als jeder dritte Betrieb ein Auftragsplus durch die neue Gigafabrik. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Startschuss für das Projekt "Energiekompetenzregion Westküste"

Durch die Northvolt-Ansiedlung fließen auch Fördermittel in Höhe von 450.000 Euro in die Kreise Nordfriesland, Dithmarschen, Steinburg und Pinneberg. Das teilte die Projektgesellschaft Norderelbe mit. Mit dem Geld aus dem Bundesministerium für Bauen, Wohnen und Stadtentwicklung sollen unter anderem Verkehrskonzepte entstehen, um den Dimensionen des neuen Northvolt-Standortes in Heide gerecht zu werden. Wenn die Fabrik von 2026 an den vollen Betrieb aufnimmt, will Northvolt dort bis zu 3.000 Mitarbeitende beschäftigen. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Junger Mann aus Flensburg wird vermisst

Der 28-jährige Johannes M. aus Flensburg wird weiter vermisst. Der Mann ist laut Polizei etwa 1,75 Meter groß, hat dunkelblondes Haar und einen Dreitagebart. Der Mann trägt wahrscheinlich eine dunkelrote Dreiviertelhose, eine graue Regenjacke und hat einen dunkelgrauen Rucksack dabei. Johannes M. ist seit Montagabend verschwunden und benötigt dringend medizinische Hilfe. Wer ihn gesehen hat, soll sich umgehend bei der Polizei melden. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Die Stadt Flensburg unterstüzt Schwimmkurse

Die Stadt Flensburg fördert in den Sommerferien wieder Schwimmkurse für rund 500 Kinder. Das teilte das Rathaus mit. Die kostenlosen Kurse können Eltern für ihre Kinder beim Campusbad buchen. Das Freibad Weiche bleibt dagegen in diesem Jahr geschlossen. Für die Schwimmkurse im Campusbad stellt die Stadt nach eigenen Angaben rund 12.000 Euro bereit. | NDR Schleswig-Holstein 26.06.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

