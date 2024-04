Stand: 19.04.2024 10:15 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Erneute A7-Sperrung beginnt am Abend

Die A7 wird an diesem Wochenende zwischen Owschlag und Rendsburg/Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) wegen Brückenbauarbeiten ein weiteres Mal vorübergehend gesperrt. Grund ist laut Autobahn GmbH der Einbau von Stahlträgern. Die Sperrung in Richtung Flensburg beginnt heute um 20 Uhr und dauert bis Montag, 5 Uhr. Wenn die Stahlträger aufgelegt werden, wird aus Sicherheitsgründen auch die Fahrbahn in Richtung Hamburg gesperrt, und zwar ab Samstagfrüh um 2 Uhr bis Samstagabend um 20 Uhr. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 06:00 Uhr

Torten-Festival im dänischen Tondern

In der dänischen Kleinstadt Tondern nahe der deutsch-dänischen Grenzen wird am Sonnabend zum vierten Mal beim Sønderjysk Kagefestival die südjütländische Backkunst gefeiert. Gäste können 21 verschiedene Kuchen, Kekse und Schichtkuchen probieren. Außerdem wird der Wettbwerb um die beste Torte Dänemarks ausgetragen. Der sei diesmal aber nicht auf die traditionelle Brottorte beschränkt. Teilnehmende Bäcker und Konditoren dürfen aufgrund des dänischen Thronwechsels auch eine royale Note einbringen. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

Topspiel im Handball: SG Flensburg-Handewitt gegen SC Magdeburg

Nach dem verpassten Finaleinzug beim Final Four des DHB-Pokal in Köln, spielt die SG Flensburg-Handewitt heute Abend gegen den Pokalsieger SC Magdeburg. Anwurf ist in der Campushalle um 20 Uhr. Seit Dienstag bereiten sich die Spieler auf das Topspiel vor. Die niedergeschlagene Stimmung konnte SG Trainer Nicolej Krickau nach eigenen Angaben wieder aufhellen. Die Mannschaft sei mehr als fokussiert auf das Spiel gegen die wohl aktuell beste Mannschaft der Welt, so Krickau. Das Heimspiel ist bereits seit Wochen ausverkauft. | NDR Schleswig-Holstein 19.04.2024 08:30 Uhr

