Stand: 12.04.2024 08:53 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Ausstellung in Wittkielhof zeigt Beziehung zwischen Kunst und sozialen Medien

"INSTA ME, BABY" ist die neue Kunstausstellung auf dem Wittkielhof in Stoltebüll (Kreis Schleswig-Flensburg). Die Ausstellung zeigt die Beziehungen zwischen Kunst und sozialen Medien. Mehr als 50 Künstlerinnen und Künstler aus Dänemark und Schleswig-Holstein sind an der Ausstellung beteiligt. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Straßensperrung in Schleswig in der kommenden Woche

In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) wird in der kommenden Woche die Knud-Laward-Straße zwischen der Hafenstraße und der Fischbrückstraße voll gesperrt. Nach Angaben der Stadt wird von Montag bis Freitag eine Regenwasserleitung ausgetauscht. Der Hafenbereich ist aber über die Plessensenstraße weiter erreichbar. Eine Umleitung wird ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 12.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 12.04.2024 | 08:30 Uhr