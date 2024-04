Stand: 08.04.2024 09:22 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Frühjahrsdeichschau an der Westküste gestartet

Ab heute kontrollieren Fachleute erneut die Deiche an den Küsten Schleswig-Holsteins. Die ersten Deichschauen finden auf den Halligen Oland und Langeness statt (beide Kreis Nordfriesland). Dazu trifft sich der Landesbetrieb Küstenschutz nach eigenen Angaben mit den Katastrophenschutz-Organisationen, wie Bundeswehr, THW, Feuerwehr und dem Deich und Sielverband, um den Deich auf Schäden zu überprüfen. Diese werden dann bis zum Herbst behoben. Der Landesbetrieb Küstenschutz erwartet jedoch keine großen Schäden an den Deichen der Westküste, da es dort im Winter keine großen Sturmflutereignisse gab. Ab Mai werden auch die Ostsee-Deiche begutachtet. Hier sind die größeren Schäden nach der Jahrhundertflut im Oktober aber bereits bekannt. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

Einsturzgefahr: St. Georg-Kirche in Oeversee geschlossen

Die St. Georg-Kirche in Oeversee (Kreis Schleswig-Flensburg) ist wegen Einsturzgefahr geschlossen. Das berichtet der shz. Der Dachstuhl der fast 1.000 Jahre alten Kirche sei instabil. Er soll in den nächsten Monaten so stabilisiert werden, dass die Kirche zumindest vorübergehend wieder geöffnet werden kann. Die Kosten für einen neuen Dachstuhl, der vermutlich in den nächsten Jahren gebaut werden muss, schätzen Experten auf 500.000 bis 750.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 08:30 Uhr

B202 bei Tating bis Juni voll gesperrt

Die B202 bei Tating im Kreis Nordfriesland ist ab sofort voll gesperrt - und das bis zum Juni. Der Breitband-Zweckverband Nordfriesland arbeitet dort am Glasfasernetz, teilte das Amt Eiderstedt mit. Außerdem werden die Regenentwässerung und die Gehwege saniert. Die Strecke wird insbesondere von vielen Urlaubern genutzt, um nach St. Peter-Ording zu kommen. Eine Umleitung in Tating ist ausgeschildert. | NDR Schleswig-Holstein 08.04.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.04.2024 | 08:30 Uhr