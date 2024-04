Stand: 02.04.2024 08:14 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bahnstrecke Sylt-Hamburg: Störung bei Elmshorn

Bahnreisende auf der Strecke zwischen Sylt und Hamburg müssen aktuell rund eine Stunde mehr Zeit einplanen. Bereits seit Montagabend gibt es laut der Deutschen Bahn eine Signalstörung zwischen Elmshorn und Tornesch (beide Kreis Pinneberg). Dadurch enden beziehungsweise starten alle Züge der Linie RE6 in Elmshorn. Von und nach Hamburg können Reisende die Züge der RE7 nutzen. Die fahren wegen Bauarbeiten aber verspätet. Wann genau die Störung bei Elmshorn behoben werden kann, ist laut Bahn noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 10:00 Uhr

Volle Straßen auch nach Ostern

Auch nach dem langen Osterwochenende kann es auf den Autobahnen und Bundesstraßen in Schleswig-Holstein voll sein. Derzeit gibt es 1.130 Autobahnbaustellen - deutlich mehr als in den Vorwochen. Der ADAC prognostiziert auch für die kommenden Tage eine hohe Staugefahr. Auch bei der Bahn läuft trotz Einigung im Tarifstreit noch nicht alles rund. In Schleswig-Holstein behindern Bauarbeiten im Schienennetz seit Karfreitag bis Mitte April den Regional- und Fernverkehr auf wichtigen Strecken. Viele Verbindungen fallen deshalb aus. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Sanierung der Kreisstraße 9 - Sperrung

Bis voraussichtlich 22. Juni setzt der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr Schleswig-Holstein (LBV.SH) die Erneuerung der Kreisstraße 9 zwischen Ellingstedt und Rümland (beide Kreis Schleswig-Flensburg) fort. Dafür muss die Kreisstraße voll gesperrt werden. Anlieger können ihre Grundstücke eingeschränkt erreichen - während der Asphaltierungsarbeiten ist die Strecke nicht befahrbar. Seit September wird die Fahrbahn erneuert, witterungsbedingt konnten die Arbeiten nicht wie geplant im Dezember abgeschlossen werden, so der LBV.SH. Die ausgeschilderte Umleitung führt ab Ellingstedt über die K9 und K39 nach Hollingstedt sowie die L29 bis Rümland und umgekehrt. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Flensburger Flaniermeile: Bau im Zeitplan

Die neue Fördepromenade auf Höhe der Flensburger Fahrzeugbau-Gesellschaft nimmt Gestalt an. Eine etwa 570 Meter lange und fünf Meter breite Flaniermeile soll dort entstehen. Laut der Stadt Flensburg liegt der Bau genau im Zeitplan und soll bis 2025 fertiggestellt werden. Während der Bauarbeiten traten unerwartete Probleme auf, die die Baukosten in die Höhe trieben. So mussten Munitionsaltlasten beseitigt werden und Holzpfähle durch Stahlbetonpfähle ersetzt werden. Statt ursprünglich zwölf Millionen Euro belief sich die letzte Kostenschätzung auf rund 33 Millionen Euro. Der Großteil davon wird gefördert, der Eigenanteil der Stadt beträgt nach eigenen Angaben neun Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 02.04.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 02.04.2024 | 10:00 Uhr