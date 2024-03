Stand: 21.03.2024 08:11 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Nobiskrug Aufträge entzogen

Die deutsche Marine hat mehrere Aufträge bei derFlensburger Schiffbau Gesellschaft (FSG) storniert. In der Flensburg Werft geht es nach Informationen von NDR Schleswig-Holstein um Teile für zwei Marineversorgungsschiffe. Auch die Nobiskrug-Werft in Rendsburg (Kreis Rendsburg-Eckernförde) ist betroffen, dort geht es um einen Marine-Schwimmkran. Die Landesregierung in Kiel hat auf Anfrage von NDR bestätigt, sie sei über den Entzug der Aufträge informiert. Nun gelte es, die Folgen zu bewerten. Heute soll FSG-Nobiskrug Investor und Geschäftsführer Lars Windhorst im Wirtschaftsausschuss Rede und Antwort stehen. Der Termin stand schon vorher fest. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Fischer kritisieren Aktionsplan Ostsee

Das angekündigte Fischereiverbot für das neu geplante Naturschutzgebiet zwischen Gelting und der Schlei stößt bei Fischern im Kreis Schleswig-Flensburg auf Kritik. Max Riegert ist Berufsfischer und hat vor Kurzem einen eigenen Betrieb in Maasholm gegründe: "Wir haben vom ersten Januar bis zum 14. Schleppen, denn zwei Monate Liegezeit, dann dürfen wir wieder im April 15 Tage fischen. Man muss aber vom ersten April bis zum 15. Mai noch mal dreißig Tage liegen in 10er-Blöcken. Das heißt, von den ersten fünf Monaten liegen wir schon drei am Stück und dürfen nix." Mit dem "Aktionsplan Ostsee 2030" will die Landesregierung unter anderem verhindern, dass die Fischbestände weiter zurückgehen. | NDR Schleswig-Holstein 21.03.2024 08:30 Uhr

Grenzübergang Padburg: Längere Wartezeiten am Donnerstag

Am Grenzübergang in Padburg in Dänemark will die dänische Polizei am Donnerstag die Zeltplanen austauschen, die über den Kontrollhäuschen gespannt sind. Dort soll es keine Vollsperrung in Richtung Norden geben, aber es kann nach Polizeiangaben zu längeren Wartezeiten kommen. Der Grenzübergang im dänischen Krusau war am Mittwochvormittag wegen der gleichen Instandhaltungsarbeiten gesperrt. Die Einreise von Dänemark nach Deutschland war weiterhin möglich. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

