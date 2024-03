Stand: 20.03.2024 08:43 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Der Kreis-Schleswig Flensburg hält den "Aktionsplan Ostseeschutz 2030" für ausgewogen und für einen guten Kompromiss. Der Plan sieht unter anderem ein neues Naturschutzgebiet vor der Ostseeküste zwischen Gelting und der Schleimündung vor. Die von der Landesregierung präsentierten Maßnahmen seien geeignet, um die Ostsee besser zu schützen, so Thorsten Roos, Leiter des Fachbereichs Regionalentwicklung, Bau und Umwelt des Kreises. Den Naturschutzverbänden NABU und BUND gehen die Pläne für insgesamt drei neue Naturschutzgebiete entlang der schleswig-holsteinischen Ostseeküste nicht weit genug. Die angekündigten Maßnahmen reichten nicht aus, sagte BUND-Landesgeschäftsführer Ole Eggers. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Der Grenzübergang im dänischen Krusau bleibt heute Vormittag in Richtung Norden noch bis 13 Uhr gesperrt. Das teilt die dänische Polizei mit. Grund dafür ist der Austausch der Zeltplanen, die über den Kontrollhäuschen an der Grenze gespannt sind. Die Einreise von Dänemark nach Deutschland soll weiterhin möglich sein. Am Grenzübergang in Padburg will die dänische Polizei die Zeltplanen am Donnerstag austauschen. Dort soll es zwar keine Vollsperrung in Richtung Norden geben, aber es kann nach Polizeiangaben zu längeren Wartezeiten kommen. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

Vertreter des Landesbetriebs für Küstenschutz und des Wirtschaftsministeriums kommen heute in Kiel zu einem Runden Tisch zusammen. Sie wollen über den Fehlstart der Schleifähre Misstunde sprechen. Die neue E-Fähre ist noch nicht einsatzfähig, die alte aber bereits zum Schrottwert verkauft. Ein Rückkauf und die Wiederinbetriebnahme der alten Fähre wird diskutiert. | NDR Schleswig-Holstein 20.03.2024 08:30 Uhr

