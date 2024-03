Stand: 15.03.2024 10:00 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Zwei Männer sterben nach Sturz in Gülleschacht

Am Donnerstagabend hat sich ein tragischer Unfall in Bohmstedt in Nordfriesland ereignet. Zwei Männer sind nach einem Sturz in einen Gülleschacht auf einem Bauernhof ums Leben gekommen. Der genaue Unfallhergang ist nach Polizeiangaben noch unklar. Trotz eines groß angelegten Rettungsaufgebotes konnten die 27 Jahre und 55 Jahre alten Männer nicht gerrettet werden. Erst Anfang des Monats war in Nordfriesland ein sechsjähriger Junge bei einem Sturz in eine Güllegrube in Osterhever ums Leben gekommen. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Krokusblütenfest in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) wird am Wochenende traditionell der Frühling eingeläutet. Anlässlich des Blütenmeers im Schlosspark Husum feiert die Stadt das Krokusblütenfest. Neben dem verkaufsoffenen Sonntag in der Innenstadt gibt es auch einen Kunsthandwerkmarkt auf dem Schlosshof. Die Krönung der Krokusmajestät findet am Samstagvormittag um 11 Uhr auf dem Marktplatz des historischen Rathauses statt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Falsche Polizeibeamte in Bredstedt und Nordstrand unterwegs

Die Polizei warnt vor betrügerischen Anrufen falscher Polizeibeamter. Am Donnerstag gab es Fälle in Bredstedt und auf Nordstrand (beide Kreis Nordfriesland). Die Betrüger fragen den Angaben zufolge gerade ältere Menschen gezielt nach Wertsachen im Haus oder fordern sie unter einem Vorwand auf, Geld von der Bank abzuheben. Im Zweifelsfall sollte bei einem Betrugsverdacht die echte Polizei informiert werden. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:30 Uhr

Kein Start der neuen Schleifähre in dieser Woche

Der Start der neuen Schleifähre zwischen Kosel und Brodersby (beide Kreis Rendsburg-Eckernförde) hat in dieser Woche nicht geklappt. Die Betriebserlaubnis der alten Fähre gilt noch bis zum 10. April, das hat die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt (GDWS) auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Damit widerspricht die Bundesbehörde dem Landesbetrieb LKN: Der hatte gesagt, dass die Erlaubnis schon abgelaufen sei. Bürgermeister Joschka Buhmann (Wählergemeinschaft Brodersby-Goltoft) hatte die Reaktivierung der alten Fähre vorgeschlagen. Die "Missunde II" liegt weiterhin in Maasholm und wurde vom LKN zum Schrottwert verkauft. Nach Aussage der GDWS könnte der Betrieb zumindest über Ostern weiterlaufen, sofern der Eigner mitspielt. | NDR Schleswig-Holstein 15.03.2024 08:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 15.03.2024 | 08:30 Uhr