Stand: 06.03.2024 09:26 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Bundesverwaltungsgericht erklärt Windkraft-Regionalplan für unzulässig

Der Windkraft-Regionalplan für den Norden Schleswig-Holsteins bleibt auch nach einem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts unwirksam. Das teilte das Landesinnenministerium mit. Die Entscheidung des Bundesgerichts bedeutet, dass die Landesregierung den Windkraft-Ausbau in Nordfriesland und Schleswig-Flensburg sowie der Stadt Flensburg neu planen muss. Der Regionalplan des Landes hatte unter anderem Windkraft-Vorranggebiete definiert und auch festgelegt, welche Bereiche frei von Windkraft bleiben sollen. Diese Planung hatte das Oberverwaltungsgericht in Schleswig bereits im März vergangenen Jahres für rechtswidrig erklärt. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Harrislee will auch in Zukunft vom Grenzhandel profitieren

Die Gemeinde Harrislee (Kreis Schleswig-Flensburg) hofft auf ein grenzübergreifendes Pfandsystem. Am Montagabend hatte sich die EU darauf verständigt, Pfandsysteme für Einweg-Plastikflaschen und Getränkedosen einzuführen. Bislang dürfen im deutschen Grenzhandel Dosen ohne Pfand an dänische Kunden verkauft werden. Für den Grenzhandel in Harrislee wäre ein grenzübergreifendes Pfandsystem wichtig - ein so genanntes interoperables System, sagt der Bürgermeister der Gemeinde, Martin Ellermann (parteilos): "Der einzige Zweck eines Pfandsystems ist es ja, einen Anreiz für die Rückgabe der leeren Gebinde zu setzen. Wenn die Kunden das Pfand an ihrem jeweiligen Wohnort nicht erstattet bekommen, entfällt dieser Anreiz." | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

Campingplatz Langballigau: Letzte Reste der Oktoberflut werden entsorgt

Auf dem Campingplatz in Langballig (Kreis Schleswig-Flensburg) werden in dieser Woche die letzten der insgesamt fast 80 zerstörten Wohnwagen abgeholt. Sie sind beim Jahrhunderthochwasser im vergangenen Oktober schwer beschädigt worden. Ein Entsorgungsbetrieb aus Husby nimmt sie jetzt mit. Die Wohnwagen werden mit Baggern in große Container gehoben, dann zerkleinert und abtransportiert. Der Campingplatz Langballigau wird wegen der Flutschäden voraussichtlich erst zum 1. Mai öffnen können. Allerdings bemühe man sich um einen früheren Start, heißt es auf der Internetseite des Campingplatzes. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 08:30 Uhr

SG Flensburg-Handewitt gewinnt deutlich in European League

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben die Hauptrunde der European League mit dem bislang höchsten Saisonsieg abgeschlossen. Die SG feierte einen 45:26-Erfolg gegen den dänischen Club Bjerringbro Silkeborg und zieht somit direkt ins Viertelfinale ein. | NDR Schleswig-Holstein 06.03.2024 06:00 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Flensburg

Das Studio Flensburg liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Flensburg und dem Kreis Schleswig-Flensburg und dem nördlichen Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Heide (Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Flensburg 8:30 Uhr Die Reporter berichten von den nordfriesischen Inseln und Halligen, der Marsch, der Geest bis über das östliche Hügelland mit seinen Fjorden - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 06.03.2024 | 08:30 Uhr