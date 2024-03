Stand: 01.03.2024 09:38 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Tödlicher Unfall bei Tarp in der Nacht

Bei einem Verkehrsunfall auf der L15 im Kreis Schleswig-Flensburg ist in der vergangenen Nacht ein 26 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Nach Polizeiangaben verlor der Mann um kurz vor 2 Uhr zwischen dem Sieverstedter Kreisel und der A7-Auffahrt bei Tarp die Kontrolle über seinen Wagen und fuhr gegen einen Baum. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Neue dänische Generalkonsulin in Flensburg

Das Königlich Dänische Generalkonsulat in Flensburg hat eine neue Chefdiplomatin. Die Sozialdemokratin Annette Lind ist dort seit Freitag neue Generalkonsulin. Das teilte die dänische Auslandsvertretung in Flensburg mit. Die 54-Jährige war zuvor Mitglied des dänischen Parlaments. Sie übernimmt das Amt von Kim Andersen, der in den Ruhestand geht. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Verbot für E-Scooter in Bussen in Flensburg

Von Sonnabend an gilt im Stadtgebiet von Flensburg ein Verbot für E-Scooter. Es ist das erste Verbot in Schleswig-Holstein, teilte der Busbetreiber Aktiv Bus Flensburg mit. Laut Geschäftsführer Paul Hemkentokrax empfiehlt eine Studie, die die Brandgefahr der Roller untersucht hat, E-Scooter nicht mehr zu befördern, weil es in der Qualität der Batterien deutliche Unterschiede gibt. Der Busbetreiber bedauert die Entscheidung, weil man E-Roller sehr positiv sehe. Die Sicherheit der Fahrgäste habe jedoch Priorität. Aktiv Bus Flensburg geht davon aus, dass in den kommenden Wochen viele weitere Busbetreiber in Schleswig-Holstein E-Scooter verbieten werden. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Fährfahrt zur Europawahl

Heute Nachmittag startet in Schlüttsiel (Kreis Nordfriesland) eine besondere Fährfahrt nach Langeneß: Das Thema der Fahrt ist die Europawahl. Die Akademie Sankelmark und die Volkshochschule haben unter anderem mehrere Politiker eingeladen, um mit den Fährgästen über EU-Themen und die Anfang Juni anstehende Europawahl zu diskutieren. Bei der Volkshochschule in Husum gibt es noch letzte Tickets für die Fährfahrt. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

Wiederaufbau der Marina Harrislee fast abgeschlossen

Nach der Jahrhundertflut im Oktober ist die Marina Wassersleben des Segel-Sport Flensburg - Harrislee e.V. mit dem Wiederaufbau weitestgehend fertig. Der Hafen wird laut Verein allerdings erst knapp einen Monat später freigegeben als gewohnt. Ab 26. April können die Boote aus dem Winterlager nach Wassersleben zurückkehren. Bei der Flut wurden rund ein Dutzend Boote, Stege, die Mole sowie die Hafeninfrastruktur zerstört. Die Kosten für den Wiederaufbau lagen bisher beim Verein selbst. | NDR Schleswig-Holstein 01.03.2024 08:30 Uhr

