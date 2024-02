Stand: 29.02.2024 09:31 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Streit um Grundschulen im Amt Geltinger Birk geht weiter

Der Amtsausschuss des Amts Geltinger Birk (Kreis Schleswig-Flensburg) hat am Mittwochabend als Schulträger über einen Antrag der Gemeinden Hasselberg und Kieholm entschieden: Sie wollten einen Mehrheitsbeschluss vom 8. März 2023 rückgängig machen, nach dem die Grundschulen in Steinbergkirche und Hasselberg bis 2030 geschlossen werden sollten. Dieser Antrag wurde abgelehnt. Auch ein Kompromissvorschlag der beiden Gemeinden fand keine Zustimmung: Er sah unter anderem vor, in Sterup neu zu bauen und die anderen drei Schulen mindestens zehn Jahre weiter zu betreiben. Am 13. März ist das Thema wieder auf der Agenda im Amtsausschuss. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Feuerwehr löscht brennenden Schornstein in Steinbergkirche

Am Mittwochabend hat in Steinbergkirche (Kreis Schleswig-Flensburg) der Schornstein eines Reetdachhauses gebrannt. Die vier freiwilligen Feuerwehren aus Steinbergkirche, Kalleby, Großquern und Sterup rückten laut Feuerwehr mit einem Großaufgebot aus. Der Brand konnte demnach zügig gelöscht werden und ist nicht auf das Haus übergesprungen. Vorsorglich wurde Reet um den Schornstein herum abgenommen. Es wurde niemand verletzt. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Flensburg: Zuschüsse zu geschlechtsspezifischen Projekten

Mit rund 10.000 Euro fördert die Stadt Flensburg Projekte zu geschlechtsspezifischen Themen. Das teilte die Stadt am Mittwoch mit. Es geht demnach um die Gleichstellung der Geschlechter und die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt. Aktionen zur Gesundheitsvorsorge, Gewaltprävention oder zur Förderung von Bewusstseinsprozessen werden bezuschusst. Aber auch Aktivitäten rund um Familie und Elternschaft, die aktiv gegen stereotype Rollenbilder vorgehen, können gefördert werden. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 08:30 Uhr

Glasaale werden in SH ausgesetzt

Kleine Glasaale werden heute unter anderem in Flensburg, Eckernförde (Kreis Rendsburg-Eckernförde), Heiligenhafen (Kreis Ostholstein), Lübeck und Wedel (Kreis Pinneberg) ausgesetzt. Von dort aus sollen die Aale dann zu ihrem Laichplatz an der US-Ostküste schwimmen, um sich zu vermehren. Die Kosten liegen bei 100.000 Euro und sind hauptsächlich durch Spenden finanziert. Der Förderverein zur Erhaltung maritimer Lebensformen und Lebensräume will mit der Aktion unter anderem den Aal-Bestand in der Ostsee erhöhen. Der Naturschutzbund NABU kritisiert die Maßnahme. Kaum ein Aal würde es bis zur Küste Floridas schaffen, weil durch das Umsetzen der Orientierungssinn der Tiere gestört werde. | NDR Schleswig-Holstein 29.02.2024 07:00 Uhr

