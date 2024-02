Stand: 27.02.2024 08:35 Uhr Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Zentrum für dänische Minderheit in Südschleswig geplant

Die dänische Minderheit in Südschleswig bekommt ein Minderheitenzentrum in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg). Das teilte der Dänische Schulverein für Südschleswig mit. Für den Bau erhält die Dänische Minderheit einen Zuschuss von rund 27 Millionen Euro von der AP Möller Stiftung. Geplant ist eine Grundschule für bis zu 180 Schüler, einer Kindertagesstätte und ein Raum für Vereinsleben und kulturelle Veranstaltungen. Der Neubau soll 2026 fertig sein, hieß es. "Das wird den Zusammenhalt der Dänischen Minderheit in Tarp unterstützen", so Jens Christiansen, Generalsekretär vom Sydslesvigsk Forening. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

SHMF mit 25 Spielorten im Norden von Schleswig-Holstein

Die Musik Venedigs steht im Mittelpunkt des diesjährigen Schleswig-Holstein Musik Festivals. Im Norden von Schleswig-Holstein finden an 25 Spielorten Konzerte statt. "Wer sich zum Beispiel ins Venedig des 17. Jahrhunderts entführen lassen will, ist gut aufgehoben in der St. Christopherus Kirche in Friedrichstadt", empfiehlt Jens Boddin, kaufmännische Leiter des SHMF. Erstmals als Austragungsort dabei sei zudem das Schloss Gravenstein, der Sommersitz der dänischen Königsfamilie und "damit wahrscheinlich die nördlichste aller SHMF Spielstätten", so Boddin. | NDR Schleswig-Holstein 27.02.2024 08:30 Uhr

