Nachrichten aus Flensburg, Nordfriesland, Schleswig-Flensburg

Winterschäden an zahlreichen Straßen in der Region

Starkniederschläge und Frost in ständigem Wechsel haben in diesem Winter in der gesamten Region für massive Straßenschäden gesorgt. Das teilte der Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein mit. Die Betriebe, die die Straßen ausbessern, sind ausgelastet. Meist wird nur provisorisch mit sogenanntem kalten Asphalt gearbeitet. Kaltasphalt habe den Vorteil, dass er im Winter verarbeitet werden kann, sagte Bauamtsleiter Bernward Völmicke. Er sei aber nicht nachhaltig. In den kommenden beiden Wochen könnten die Straßen in Schleswig allerdings mit nachhaltigerem heißen Asphalt repariert werden. Dafür sind laut Völmicke bereits zwei Betriebe beauftragt worden. Schwerpunkte sind die Moltkestraße und Flensburger Straße. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Flensburg: Bücher ausleihen ab April kostenlos

Die Ausleihe von Büchern in der Flensburger Stadtbibliothek sowie der Dänischen Zentralbibliothek in Flensburg ist ab April kostenlos. Der Kulturausschuss hat beschlossen, sämtliche Gebühren zu streichen. Nur wer Medien verspätet zurückgibt, muss dafür zahlen. Damit soll der Anteil der Flensburger mit Bücherei-Pass von sieben auf 20 Prozent steigen. Die Stadt verzichtet damit auf Einnahmen von 125.000 Euro im Jahr. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Ukraine-Mahnwache am Sonnabend

Zum zweiten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine sind am Sonnabend Mahnwachen geplant. In Schleswig (Kreis Schleswig-Flensburg) halten auf dem Capitolplatz Propst Helgo Jacobs und Ratsherr Klaus-Peter Katzer kurze Ansprachen. In dem Aufruf zur Veranstaltung von Kirchenkreis und SPD heißt es: "In diesen Zeiten der Not ist es wichtig, unsere Solidarität und Unterstützung für diejenigen zu zeigen, die für ihre Freiheit und für Frieden kämpfen." Auf dem Husumer Markt haben ein breites Parteibündnis, Kirche und die Gewerkschaft ver.di um 17 Uhr zur Mahnwache aufgerufen. Dort lautet das Motto "Gegen Krieg und Vertreibung, für den Frieden". | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 16:30 Uhr

Zug und Auto in Nordfriesland zusammengestoßen

Auf der Strecke zwischen Jübek (Kreis Schleswig-Flensburg) und Husum (Kreis Nordfriesland) hat es am Mittag einen Bahnunfall gegeben. Am Bahnübergang in Rosendahl bei Husum stießen laut Bundespolizei ein Auto und ein Zug der Nordbahn zusammen. Die 59 Jahre alte Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die 37 Fahrgäste im Zug blieben unverletzt. Der Zugführer leitete eine Schnellbremsung ein. Der Pkw wurde im Frontbereich stark beschädigt, am Zug entstand nur ein geringer Sachschaden. Die Bahnstrecke war für eine Stunde gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 14:00 Uhr

Lauter Knall bei Schleswig erschreckt viele Menschen

Ein lauter Knall am Himmel hat am Vormittag viele Menschen im Kreis Schleswig-Flensburg aufgeschreckt. Bei der Polizei gingen mehrere Anrufe von besorgten Anwohnern ein. Das Taktische Luftwaffengeschwader 51 "Immelmann" in Jagel (Kreis Schleswig-Flensburg) klärte auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein auf: Es war nur ein genehmigter Trainings-Überschallflug eines Flugzeugs des Typs Tornado. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 12:00 Uhr

Wikingeck in Schleswig: Bund kündigt Einspruch an

Im Streit um die Kosten für den Austausch des vergifteten Erdreichs am Schleswiger Wikingeck hatte das Verwaltungsgericht Schleswig kürzlich entschieden, dass der Bund 64 Prozent der Kosten zahlen muss. Dabei ging es zunächst nur um einen ersten Abschlag. Das Bundesverkehrsministerium hat nun angekündigt, dagegen Rechtsmittel einzulegen. In nächster Instanz entscheidet das Oberverwaltungsgericht. Die Arbeiten am Wikingeck laufen unterdessen weiter, da der Kreis diese auf eigenes Risiko beauftragt hat. Bereits im März könnten die Bohrungen für den Erdaustausch stattfinden. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Sturmbilanz der Region

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hat das Sturmtief "Wencke" für zahlreiche Einsätze in Schleswig-Holstein gesorgt. In Hörnum auf Sylt wurde mit 135 Kilometern pro Stunde die höchste Windgeschwindigkeit gemessen. Im Bereich der Rettungsleitstelle Nord gab es 37 sturmbedingte Einsätze. Der Grund waren meist umgefallene Bäume auf der Straße. Im Flensburger Stadtteil Jürgensby landete die Krone eines umgeknickten Baums auf einem Wohnblock. Verletzte gab es keine in der Region. Die Einsatzschwerpunkte waren auf Sylt sowie in den Bereichen Bredstedt, Langenhorn und Husum. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

Umfrage zum Kulturangebot in Flensburg

Eine Umfrage zum Kulturangebot in Flensburg hat ergeben, dass sich viele Flensburger mehr bezahlbare Angebote für Kinder und Jugendliche wünschen. Die Auswertung hat die Stadtverwaltung im Kulturausschuss vorgestellt. Mehr als 1.600 Menschen nahmen an der Umfrage teil. Städtische und große Kultureinrichtungen hätten demnach einen höheren Bekanntheitsgrad als kleinere, ehrenamtliche Vereine. Die Flensburger wünschen sich zudem mehr Freiluftveranstaltungen am Hafen, wie Konzerte und kreative Mitmach-Angebote. | NDR Schleswig-Holstein 23.02.2024 08:30 Uhr

