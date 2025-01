Stand: 16.01.2025 08:24 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Diffamierung im Wahlkampf: Fake-Fotos auf Social Media

Die Junge Union Dithmarschen hat bekannt gegeben, dass seit Sonntag in den Sozialen Medien gefälschte Bildmontagen von einem ehrenamtlichen Wahlkämpfer kursieren. Darauf zu sehen ist ein Mitglied der Jungen Union vor einem AfD-Wahlplakat. Das originale Foto hingegen ist vor einem CDU-Wahlplakat entstanden. Außerdem wurde ein weiteres Foto der Person mit einem AfD-Slogan versehen. Jan Siewerts, der Kreisvorsitzende der Jungen Union Dithmarschen, verurteilt die Aktion als "zutiefst undemokratisch". Der Kreisvorsitzende der AfD Dithmarschen, Mario Reschke, sagt NDR Schleswig-Holstein, er kenne diese Bilder nicht. Das Kommissariat für Staatsschutzdelikte der Bezirkskriminalinspektion Itzehoe (Kreis Steinburg) ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Versuchter Einbruch in Lunden

In Lunden (Kreis Dithmarschen) wurde am vergangenen Mittwoch ein Mann nach einem versuchten Einbruch festgenommen. Er hatte am Nachmittag versucht, in ein Einfamilienhaus in der Rosenstraße einzubrechen. Eine Hausbewohnerin entdeckte ihn dabei, woraufhin der Mann flüchtete. Die Polizei konnte den 19-jährigen aus Dithmarschen am Bahnhof vorläufig festnehmen. Er war bereits polizeibekannt. Ihm steht nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf Einbruch bevor. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Itzehoer Konzertchor singt in der Carnegie Hall in New York

Von Schleswig-Holstein aus in die große weite Welt - der Itzehoer Konzertchor (Kreis Steinburg) ist nach New York eingeladen worden. Dort dürfen sie in der Carnegie Hall vor bis zu 2.800 Zuschauern Werke des walisischen Komponisten Sir Karl Jenkins aufführen. Auf der Bühne stehen sie aber laut Hartmut Schulz, dem ersten Vorsitzenden, nicht alleine. Der Projektchor stellt sich zusammen aus Chören aus Amsterdam, Guatemala, Polen und weiteren deutschen Chören. Vierzig Sängerinnen und Sänger aus Itzehoe starten morgen nach New York. Die Kosten von knapp 2.000 Euro pro Person zahlen die Mitglieder selber. Der Auftritt findet am Montag um 19 Uhr Ortszeit in New York statt. | NDR Schleswig-Holstein 16.01.2025 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 16.01.2025 | 08:30 Uhr