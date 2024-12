Stand: 30.12.2024 09:49 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland von Oliver Kring

Öl aus Pipeline in Brunsbüttel ausgetreten

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist Öl aus einer Pipeline im Nord-Ostsee-Kanal ausgetreten. Die Menge ist laut Polizei und Feuerwehr momentan nicht genau zu beziffern. Das Öl soll im Bereich der Braake ausgetreten sein - einem Fleet, der mit der Elbe verbunden ist. Die Einsatzkräfte hätten am vergangenen Freitag Ölsperren und Bindemittel ausgelegt, teilte ein Sprecher am Montag mit. Die Dimension des Umweltschadens ist bislang ebenfalls nicht bekannt – der Umwelttrupp der Polizei ermittelt. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Böllern: Was ist an der Westküste erlaubt - was nicht?

Für viele Menschen in den Kreisen Nordfriesland, Dithmarschen und Steinburg gehört an Silvester auch ein Feuerwerk dazu - aber es gibt beim Abbrennen einige Regeln zu beachten. Grundsätzlich gilt: Feuerwerk abbrennen dürfen alle, die volljährig sind. Das gilt 48 Stunden lang, am 31. Dezember und am ersten Januar. Verbote gelten in unmittelbarer Nähe - das heißt im Umkreis von 200 Metern - von Krankenhäusern, Kinder- und Altenheimen, Kirchen, Flüchtlingsunterkünften sowie besonders brandempfindlichen Gebäuden wie Tankstellen, Biogasanlagen, Holzlager oder Reetdachhäusern. In St. Peter-Ording ist Feuerwerk vollständig verboten. Dort gibt es ein Feuerwerk der Gemeinde. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Aus für Wasserstoff-Tankstelle in Brunsbüttel

Am Dienstag geht die einzige Wasserstoff-Tankstelle in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) vom Netz. Sie war vor fünf Jahren vom Unternehmen H2 Mobility im Brunsbütteler Industriegebiet eröffnet worden. Eine Sprecherin von H2 Mobility sagte NDR Schleswig-Holstein, das Unternehmen entwickle sein Wasserstoff-Tankstellennetz bedarfsorientiert weiter. Dabei prüfe man regelmäßig, welche Stationen die aktuellen und zukünftigen Marktanforderungen sowie Wirtschaftlichkeitskriterien erfüllen. Ein Ergebnis sei die Schließung von Stationen wie jetzt in Brunsbüttel. Grund ist laut Unternehmen die mangelnde Nachfrage. | NDR Schleswig-Holstein 30.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.12.2024 | 08:30 Uhr