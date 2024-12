Stand: 12.12.2024 08:22 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Neue Drehleiter für Feuerwehr Heide

Die Freiwillige Feuerwehr Heide hat eine neue Drehleiter. Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) hat das eine Million Euro teure Einsatzfahrzeug finanziert. Laut einem Feuerwehr-Sprecher können die Einsatzkräfte mit der neuen Drehleiter nun noch besser Menschen aus brennenden Häusern retten. So könne man mit dem abgewinkelten Korbarm den Mindestabstand zu einem brennenden Haus verringern, und die Feuerwehrleute kommen so schneller an die zu rettenden Personen heran. Darüber hinaus komme die Wehr bei eingeschränkten Platzverhältnissen in der Innenstadt besser an die Häuser heran, weil das neue Fahrzeug beweglicher ist. Und mit dem neuen größeren Korb der Drehleiter könnten mehr Menschen gleichzeitig aus den brennenden Gebäuden gerettet werden, so der Feuerwehrsprecher weiter. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Prozess gegen Jugendlichen wegen diverser Taten

Beim Amtsgericht Husum (Kreis Nordfriesland) hat der Prozess gegen einen 18-jährigen mutmaßlichen Mehrfach-Täter begonnen. In der ersten Jahreshälfte soll der damals Minderjährige diverse Straftaten unter anderem in Husum, Meldorf, Rendsburg und Hamburg begangen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem jungen Mann in 15 Fällen Diebstahl, teilweise mit Hausfriedensbruch vor. In vier Fällen ist er wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte angeklagt, darüber hinaus in einem Fall wegen gefährlicher Körperverletzung gegen einen Polizisten und einen Zugbegleiter. Außerdem muss er sich noch unter anderem wegen Bedrohung, Nötigung und Betrug vor dem Jugendrichter verantworten. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

Termin für Amtsantritt des neuen Bürgermeisters in St.Peter-Ording steht fest

Der im Juni neugewählte Bürgermeister von St.Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) Boris Pfau (parteilos) wird am 01.Januar - und damit gut ein halbes Jahr nach seiner Wahl - sein Amt antreten. Das hat ein Sprecher des Amtes Eiderstedt auf Nachfrage von NDR Schleswig-Holstein mitgeteilt. Grund für die verspätete Amtsübernahme: Boris Pfau hat eine Zahnarztpraxis in St.Peter-Ording und die Kassenzahnärztliche Vereinigung Schleswig-Holstein hat Pfau erst zum Jahresende aus seiner Zulassung als niedergelassener Zahnarzt entlassen. Boris Pfau solle nun am kommenden Montag in der Sitzung der Gemeindevertretung vereidigt werden, so der Sprecher des Amtes weiter. | NDR Schleswig-Holstein 12.12.2024 08:30 Uhr

