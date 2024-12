Stand: 06.12.2024 08:59 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Multimar Wattforum: Nikolaus beschenkt Fische in Tönning

Im großen Aquarium des Multimar Wattforums in Tönning (Kreis Nordfriesland) wird der Nikolaus am Freitagnachmittag wieder die Fische mit Leckereien versorgen. Um 15 Uhr taucht er im roten Mantel und mit weißem Bart ins Wasser. Dann kann er durch die große Panoramascheibe des Aquariums vom Zuschauerraum aus beobachtet werden, während er Dorsche, Seewölfe und Steinbutte mit seinen Gaben überrascht. Das große Aquarium ist sieben Meter tief und ist mit 250.000 Litern Nordseewasser gefüllt. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Amt Eiderstedt informiert über Studie zu neuen Wohnformen

Das Amt Eiderstedt (Kreis Nordfriesland) hat am Donnerstagabend eine Machbarkeitsstudie zum Thema "Neue Wohnformen in Eiderstedt" im Amtsausschuss vorgestellt. Am Freitagvormittag soll die Öffentlichkeit im Gemeindehaus St. Christian in Garding über die Ergebnisse informiert werden. In der Studie werden Konzepte von verschiedenen Wohnformen vorgestellt, die zum Beispiel ein betreutes und bezahlbares Wohnen im Alter auf der Halbinsel möglichen machen können. Ziel der Studie sei es, Menschen zusammenzubringen, sagte Projekt-Koordinatorin Ilja-Kristin Seewald. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

Bahnstrecke zwischen Elmshorn und Itzehoe am Wochenende gesperrt

An diesem Wochenende kommt es zu Zugausfällen zwischen Hamburg- Altona und Itzehoe (Kreis Steinburg). Nach Angaben der Deutschen Bahn finden in Glückstadt (Kreis Steinburg) notwendige Weichenarbeiten statt. Die Strecke muss deswegen zwischen Elmshorn (Kreis Pinneberg) und Itzehoe von Sonnabendnnachmittag 17 Uhr bis Montagmorgen 5 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden. Die Züge werden nach Angaben der Deutschen Bahn durch Busse ersetz. Die ebenfalls eingesetzten Expressbusse fahren ohne Zwischenstopp von Hamburg nach Itzehoe. | NDR Schleswig-Holstein 06.12.2024 08:30 Uhr

