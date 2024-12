Stand: 09.12.2024 08:41 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heide: Bauarbeiten für Wohncontainer starten 2025

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) will im kommenden Jahr mit ersten Tiefbauarbeiten für eine Wohnanlage für Bauarbeitende der Batteriefabrik von Northvolt im Ortsteil Süderholm beginnen. Bürgermeister Oliver Schmidt-Gutzat (SPD) sagte, man werde die Anlage für temporäres Wohnen im Januar in der ersten Sitzung des Bauausschusses behandeln, erst danach habe man das Baurecht als Voraussetzung für die Errichtung der Wohncontainer. Geplant ist trotz der schlechten Nachrichten rund um Northvolt eine Anlage an der Rendsburger Straße für bis zu 900 Menschen. Die Stadt müsse nun noch rechtliche und finanzielle Einzelheiten eines Vertrages mit Northvolt klären, so Heides Bürgermeister. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Zwei Brände in Brunsbüttel

Die Feuerwehr in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) musste am Wochenende gleich zweimal ausrücken. Zunächst brannte laut einem Sprecher der Leitstelle West am Samstagabend gegen 21.00 Uhr der Anbau eines Wohnhauses auf der Südseite. Die Einsatzkräfte konnten das Feuer nach einer halben Stunde löschen und ein Übergreifen auf angrenzende Gebäude verhindern. Menschen wurden nicht verletzt. Eine Stunde später wurden die Einsatzkräfte zum Freizeithallenbad LUV gerufen. Dort brannte ein Bagger, der auf einem Hinterhof abgestellt war. Laut Leitstelle West entstand Totalschaden an dem Fahrzeug. Die Polizei ermittelt nun wegen Brandstiftung. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Autokorso in der Heider Innenstadt

100 Personen haben Sonntagnachmittag einen Autokorso in Heide (Kreis Dithmarschen) veranstaltet. Die überwiegend aus Syrien stammenden Teilnehmenden seien mit 30 Fahrzeugen durch die Innenstadt gefahren und hätten mit Hupkonzerten den Sieg über die Assad-Regierung in Syrien gefeiert, sagte eine Polizeisprecherin. Der Autokorso sei angemeldet gewesen und komplett friedlich verlaufen. Auch in Rendsburg und Kiel gab es ähnliche, zum Teil spontane Hupkonzerte. | NDR Schleswig-Holstein 09.12.2024 08:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Radio MV | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.12.2024 | 08:30 Uhr