Heide: Zwei neue Stellen gegen den Sanierungsstau an Schulen

Die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) schafft ab 2025 zwei neue Planstellen im Fachbereich Bau und Planung allein für die Sanierung der Schulen. Das hat der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend laut dem Vorsitzenden Marc Trester (CDU) einstimmig beschlossen. Der Antrag von CDU, SPD und FDP sah zunächst eine Stelle dafür vor. Die Verwaltung wies laut Trester aber daraufhin, dass zwei neue Mitarbeitende dafür notwendig wären. Der Sanierungsstau an den Schulen der Stadt sei groß. Damit die Verwaltung schon jetzt die Stellen ausschreiben kann, wurde der Beschluss bereits am Dienstagabend gefasst und nicht erst im kommenden März zusammen mit den weiteren Haushaltsthemen. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Feuerwehren an der Westküste starten Nachwuchs-Kampagne

Die Feuerwehren an der Westküste stehen vor der Herausforderung, dass die Generation der sogenannten Babyboomer ins Rentenalter kommt und Nachwuchs gefunden werden muss. Feuerwehrleute dürfen laut Landesfeuerwehrverband maximal bis zum Alter von 67 Jahren aktiv im Einsatz tätig sein. Es werde in den kommenden Jahren unvermeidlich zu größeren Lücken kommen, sagt eine Sprecherin vom Landesfeuerwehrverband. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) startet schon jetzt eine Kampagne für mehr Nachwuchs. "Weil dir retten sehr gut steht" - so lautet das Motto, so Tom Baumöller von der Feuerwehr Heide. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

Hotel in Büsum wegen Feuer evakuiert

In Büsum im Kreis Dithmarschen hat es am Dienstagabend in einem Hotel gebrannt. Die Feuerwehr musste die Gäste und das Personal evakuieren. Nach Angaben der Feuerwehr war ein gewerblicher Wäschetrockner in Brand geraten. Wegen der starken Rauchentwicklung betraten die Einsatzkräfte das Gebäude mit schwerem Atemschutz. Außerdem kam auch ein Hochleistungslüfter zum Einsatz, der das Treppenhaus vom Rauch befreite. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 27.11.2024 08:30 Uhr

