Stand: 08.10.2024 09:15 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Besonders viele depressiv Erkrankte in Steinburg

Die Zahl der Menschen mit Depressionen in Schleswig-Holstein hat einen neuen Höchststand erreicht. 318.000 Menschen waren nach Angaben der AOK Nordwest im Jahr 2022 wegen Depressionen in ärztlicher Behandlung. Dabei gehört der Kreis Steinburg zu den Regionen, in denen es besonders viele depressiv erkrankte Menschen gibt. Der Anteil liegt bei 13 Prozent. Ein Grund dafür könnte die schwache Einkommenssituation sein. Die Anzahl der Betroffenen im ganzen Land sei in den vergangenen fünf Jahren kontinuierlich gestiegen, sagte ein Sprecher der AOK Nordwest. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Dithmarschen: Aus für Wasserstoff-Busse?

Der Kreis Dithmarschen will die Idee, wasserstoffbetriebene Busse anzuschaffen, nicht mehr weiter verfolgen. Ursprünglich sollten hier fünf Busse gekauft werden. Das hätte den Kreis rund 700.000 Euro gekostet. Weil es bundesweit inzwischen keine Fördermittel mehr gibt, würden die Kosten allerdings um ein Vielfaches steigen, sagte ein Sprecher. Zudem liefen die Verträge mit der DB Regio Bus Nord nur noch bis Ende 2025 - die Busse könnten schlimmstenfalls also nur ein Jahr zum Einsatz kommen. Angesichts der Haushaltslage müsse die Kreisverwaltung das Projekt deshalb einstellen. Final entscheidet der Dithmarscher Kreistag darüber am Dienstagabend. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Tierschützer hoffen auf Hinweise zu streunenden Katzen

Landesweit ist erneut die über einen Fonds finanzierte Kastrationsaktion für Katzen gestartet. Tierschützer werden auch an der Westküste wieder vermehrt freilaufende Katzen einfangen und sie kastrieren lassen - mit dabei sind auch die Tierschutzvereine in Dithmarschen und Steinburg. Sie betreuen in ihren Tierheimen in Tensbüttel (Kreis Dithmarschen) und Itzehoe (Kreis Steinburg) etwa 200 beziehungsweise 120 Katzen - und stoßen damit längst an Grenzen. Dennoch hoffen auf viele Hinweise zu streunenden Katzen: Selbst wenn man die Tiere gerade nicht aufnehmen könne - kastriert werden würden sie trotzdem, heißt es aus den Tierheimen. | NDR Schleswig-Holstein 08.10.2024 08:30 Uhr

Helgoland: Havarierte Fähre wird in Büsum repariert

In Büsum (Kreis Dithmarschen) wird im Moment die Helgoland-Fähre "Funny Girl" repariert, nachdem das Schiff am Sonntagabend stundenlang manövrierunfähig auf der Nordsee bei Helgoland herumtrieb. Die Ursache war laut Reederei ein technischer Defekt. Das Schiff konnte die Fahrt nicht aus eigener Kraft fortsetzen. Verletzte gab es nach Informationen der zuständigen Behörden unter den rund 250 Fahrgästen nicht. Die Reederei Adler & Eils rechnet damit, dass die Fähre voraussichtlich ab Mittwoch wieder im Einsatz ist. Bis dahin wird sie durch die "MS Nordlicht" ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 07.10.2024 16:30 Uhr

Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und südliches Nordfriesland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 08.10.2024 | 08:30 Uhr