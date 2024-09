Stand: 27.09.2024 08:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Nordsee Tourismus Report 2024: Zu wenig barrierefreie Angebote

Die Nordsee-Tourismus-GmbH hat ihren Tourismus Report 2024 vorgestellt. Wichtigstes Ergebnis ist nach Angaben der Autoren das Thema Barrierefreiheit. Viele Urlauber wünschen sich demnach mehr barrierefreie oder barrierearme Angebote. Die Gruppe der Interessenten sei viel größer als bisher angenommen: Neben beeinträchtigten Menschen selbst interessierten sich demnach auch Angehörige von Beeinträchtigten, Familien mit Kindern, Urlauber mit viel Gepäck oder vorübergehenden Verletzungen für solche Angebote. Sie seien laut Studie zum Teil recht knapp, auch in Urlaubsorten wie St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), Büsum oder Friedrichskoog (beide Kreis Dithmarschen). | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Studie untersucht Kinderverschickung in St. Peter Ording

In den Jahren 1945 bis 1990 kamen die sogenannten Verschickungskinder zu Kuren nach St. Peter Ording (Kreis Nordfriesland). Sie waren dort für drei bis sechs Wochen ohne ihre Eltern in so genannten Jugenderholungsheimen untergebracht. Einige der heute Erwachsenen berichteten davon, dass sie gewaltsamen Misshandlungen einiger Erzieherinnen und Erzieher oder Mitarbeitenden ausgeliefert waren. Am Freitag soll erstmals ein runder Tisch in St. Peter-Ording mit Betroffenen tagen. Laut Koordinator Helge-Fabien Hertz von der Uni Kiel geht es darum, den Dualismus "Täter-Opfer" aufzubrechen und zu zeigen, dass die Realität viel komplexer war. Neben der Auftaktveranstaltung sind zwei weitere bis 2025 geplant. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

Husumer Filmtage eröffnet

In Husum (Kreis Nordfriesland) haben am Donnerstagabend die Filmtage begonnen. Bis zum kommenden Mittwoch laufen im Kino-Center Vorführungen unter anderen in den Reihen "Neuer Deutscher Film" und "Wohin geht die Reise" über ungewöhnliche Reisebegegnungen. Mit dabei ist unter anderem Produzent Heino Deckert, der aus Husum stammt und Ehrengast der Filmtage ist. Hinzu kommt am Montag die Deutschlandpremiere der Webserie "Ein Kornfeld in der Jugend", die in Nordfriesland entsteht. Und am Sonnabend besucht US-Schauspieler und Comedian David Cross die Filmtage, der unter anderem in dem Streifen "Men in Black" zu sehen war. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2024 08:30 Uhr

