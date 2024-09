Stand: 25.09.2024 08:19 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Untere Stör: Bagger wandeln Lebensraum für Artenvielfalt um

Seit Montag wird in Mühlenbarbek bei Kellinghusen (Kreis Steinburg) gebaggert: Denn dort verwandelt die Ausgleichsagentur der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein die Untere Stör in einen Lebensraum für Vögel. Der Bagger kappt unterirdische Drainagerohre damit die Wiesen und Weiden im eingedeichten Überschwemmungsgebiet der Stör wieder wie vor 100 Jahren überfluten können. "Das dient vor allem eher dem Anlocken von Arten, die dort in den Bereichen früher vorgekommen sind. Das ist zum Beispiel der Kiebitz oder die Bekassine, die diese feuchten, gut stocherfähigen Böden brauchen", sagt Maßnahmenmanagerin Karin Windloff. Die Baumaßnahmen dauern noch bis Freitag an. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Ehrennadel des Landes geht an einen Helgoländer

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat fünf engagierte Menschen aus Schleswig-Holstein mit der Ehrennadel des Landes ausgezeichnet, darunter auch Heiko Ederleh von Helgoland. Ederleh engagiert sich auf der Insel seit mehr als 40 Jahren in der Freiwilligen Feuerwehr. In der Laudatio wurde besonders hervorgehoben, dass sich der Wehrführer um den Brandschutz für Häfen und Flugplätze kümmert, sowie um die in Schleswig-Holstein einzigartige Bergrettung an den Felsen. Die Verleihung fand im Gästehaus der Landesregierung in Kiel statt. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

Neues Zwischenlager für Atommüll geht in Brunsbüttel in Betrieb

In Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) ist ein neues Zwischenlager für radioaktive Abfälle in Betrieb gegangen. Das Unternehmen Vattenfall übergab das neu errichtete Lager nach eigenen Angaben an die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung. Die Übertragung des Abfall-Zwischenlagers auf den Bund war gesetzlich vorgesehen. In dem Komplex sollen sämtliche schwach- und mittelradioaktive Abfälle aus dem abgeschalteten AKW Brunsbüttel gelagert werden. Außerdem ist dort Platz für die Betriebsabfälle des ebenfalls stillgelegten AKW Krümmel in Geesthacht (Kreis Herzogtum Lauenburg) vorgesehen. | NDR Schleswig-Holstein 25.09.2024 08:30 Uhr

