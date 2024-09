Stand: 09.09.2024 09:30 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gasaustritt in Heide

In Heide (Kreis Dithmarschen) musste die Feuerwehr am Montagmorgen gegen 6.30 Uhr zu einem Einsatz ausrücken. In der Turmstraße war ein Feuer im Keller eines Gebäudes gemeldet worden. Dort angekommen, stellten die Einsatzkräfte laut Polizei jedoch einen Gasaustritt fest, der wohl zu einer Rauchentwicklung geführt hatte. Eine Stunde später war der Einsatz beendet. Verletzte gab es nicht. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Prozessauftakt in Itzehoe: Verdacht auf sexuellen Missbrauch

Vor der Jugendkammer Itzehoe (Kreis Steinburg) beginnt am Montag ein Prozess wegen des Verdachts auf sexuellen Missbrauch von Kindern. Der Angeklagte ist der Onkel von drei Jungen und einem Mädchen und soll diese sexuell missbraucht haben. Ihm werden 84 einzelne Sexualstraftaten zur Last gelegt. Zudem wird ihm der Besitz von Kinder- und Jugendpornographie vorgeworfen. Neben Heide sollen die Tatorte in Elmshorn, Schleswig, Neapel und anderen Orten liegen. Die beiden Jungen sind heute 16 und 20 Jahre alt, das Mädchen ist heute 18 Jahre alt. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Neue Gasleitung für Süderau

Süderau (Kreis Steinburg) bekommt eine neue Mitteldruck-Gasleitung. Nach Angaben des Gasnetzbetreibers Schleswig-Holstein Netz GmbH beginnen die Bauarbeiten für die 2,4 Kilometer lange Leitung am Montag. Die Leitung wird künftig die Ortsteile Süderau und Süderaudorf verbinden. Nach Angaben des Unternehmens ist es dann möglich, künftige Wartungsarbeiten teilweise einzusparen. Die Kosten für die Maßnahme belaufen sich auf 340.000 Euro. Die Arbeiten sollen Ende Oktober beendet sein. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Bauamt der Stadt Heide zieht um

Bürgerinnen und Bürger, die sich derzeit an die Stadt Heide (Kreis Dithmarschen) wenden, müssen von Montag an Geduld aufbringen. Der Grund: Das Bauamt zieht um. In den kommenden zwei Wochen ist das Amt nach Angaben der Verwaltung nur eingeschränkt erreichbar. Weil die Verwaltung in den vergangenen Jahren immer größer geworden ist, sei es in den Büros im Rathaus zu eng geworden, hieß es. Deswegen zieht der Fachbereich 3 - Bau und Planung - in den ehemaligen Telekom-Komplex an der Straße am Kleinbahnhof. Wer einen Termin vor Ort vereinbart haben, wird gebeten, zum neuen Standort "Am Kleinbahnhof 18-30" zu gehen. | NDR Schleswig-Holstein 09.09.2024 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Mehr Nachrichten aus Schleswig-Holstein finden Sie in unserem landesweiten Überblick und in den Regionalnachrichten der vier weiteren NDR Studios: Lübeck (Ostholstein Lauenburg, Lübeck), Flensburg (Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg), Kiel (Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön) und Norderstedt (Pinneberg, Segeberg, Stormarn).

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 09.09.2024 | 08:30 Uhr